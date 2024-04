Aseana Properties Limited est une société de développement immobilier basée à Jersey. Les principales activités de la société sont le développement de projets résidentiels et hôteliers haut de gamme, la vente de terrains à bâtir et l'exploitation et la vente d'hôtels, de centres commerciaux et d'hôpitaux en Malaisie et au Viêt Nam. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Investment Holding Companies, Ireka Land Sdn. Bhd, ICSD Ventures Sdn. Bhd, Amatir Resources Sdn. Bhd, The RuMa Hotel KL Sdn. Bhd et Urban DNA Sdn. Bhd. Le segment des sociétés holding d'investissement est engagé dans des activités d'investissement. Le segment Ireka Land Sdn. Bhd. développe Tiffani (Tiffani) by i-ZEN. ICSD Ventures Sdn. Bhd. possède et exploite le Harbour Mall Sandakan (HMS) et l'hôtel Sandakan. Le segment Amatir Resources Sdn. Bhd. développe le SENI Mont' Kiara (SENI). Le secteur RuMa Hotel KL Sdn. Bhd. exploite l'hôtel RuMa. Le segment Urban DNA Sdn. Bhd. développe et possède l'hôtel et les résidences RuMa (The RuMa).

