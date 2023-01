Asep Medical Holdings Inc. signe une lettre d'intention pour une coentreprise avec Seaspring W.L.L. pour l'approbation réglementaire et la commercialisation de la technologie de diagnostic du sepsis au Royaume de Bahreïn, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Asep Medical Holdings Inc. (Asep Inc.) a annoncé la signature récente d'une lettre d'intention (LOI) pour une coentreprise entre Asep Inc. et Seaspring W.L.L. (Seaspring). La coentreprise sera détenue à parts égales par Asep Inc. et Seaspring en vertu d'un accord définitif. Selon les termes de la lettre d'intention qui a été signée par les deux parties le 11 décembre 2022 à Bahreïn, Seaspring apportera le capital nécessaire à la coentreprise pour mener ses activités commerciales tandis qu'Asep Inc. fournira les droits de licence pour l'utilisation de la technologie au Royaume de Bahreïn et dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA).

Cette étape cruciale souligne le statut d'Asep Inc. en tant que société de biotechnologie mondiale et l'importance qu'elle accorde à l'atténuation de la résistance aux antibiotiques et à la lutte contre la septicémie, qui cause chaque année 11 millions de décès dans le monde.