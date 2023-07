ASGN Incorporated est un fournisseur de services informatiques et de solutions professionnelles, y compris la technologie et le marketing numérique créatif, dans les secteurs commerciaux et gouvernementaux. La société opère à travers deux segments : Commercial et Gouvernement Fédéral. Le segment commercial fournit des services et des solutions informatiques, des services numériques et créatifs à des clients du Fortune 1000 et à de grandes entreprises aux États-Unis, au Canada et en Europe. Le segment Gouvernement fédéral fournit des solutions avancées en matière de cloud et d'informatique d'entreprise, de cybersécurité, d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique et de transformation numérique pour répondre aux besoins essentiels de la défense, des services de renseignement et des agences civiles fédérales. La société aide les entreprises et les organisations gouvernementales à développer, mettre en œuvre et exploiter des solutions informatiques et commerciales essentielles grâce à son offre intégrée de services et de solutions de dotation en personnel professionnel et de conseil en informatique.

Secteur Services et conseils en informatique