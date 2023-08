Ashford Hospitality Trust, Inc. est un fonds d'investissement immobilier (FPI). Le portefeuille de la société se compose d'hôtels haut de gamme et d'hôtels haut de gamme à service complet. La société se concentre sur l'investissement dans des hôtels haut de gamme à service complet aux États-Unis. La société détient ses investissements dans l'hébergement et exerce ses activités par l'intermédiaire d'Ashford Hospitality Limited Partnership (Ashford Trust OP), sa société d'exploitation. Les propriétés hôtelières de la société sont principalement commercialisées sous les marques haut de gamme et haut de gamme de Hilton, Hyatt, Marriott et Intercontinental Hotel Group. La société détient des participations dans une centaine de propriétés hôtelières consolidées, qui représentent 22 316 chambres au total. Elle détient également une participation dans environ 79 unités d'hôtel en copropriété au WorldQuest Resort à Orlando, en Floride (WorldQuest), une participation d'environ 15,1 % dans OpenKey, Inc. et une participation d'environ 32,5 % dans 815 Commerce Managing Member, LLC. Ashford Hospitality Advisors LLC est le conseiller en investissement de la société.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé