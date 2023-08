Ashford Inc. est une société de gestion d'actifs qui fournit des produits et des services principalement aux clients des secteurs de l'immobilier et de l'hôtellerie. Les segments de la société comprennent REIT Advisory, Remington, Premier, INSPIRE, RED et OpenKey. Le segment REIT Advisory fournit des services de gestion d'actifs et de conseil à d'autres entités. Le segment Remington fournit des services de gestion hôtelière. Le segment Premier fournit des services de conception, de développement, d'architecture et de gestion de projet. Le segment INSPIRE fournit des services de technologie événementielle et de solutions de communication créatives. Le segment OpenKey propose une plateforme de clés mobiles axée sur l'hôtellerie qui fournit une application universelle pour smartphone permettant d'entrer sans clé dans les chambres d'hôtel. Le segment RED est un fournisseur d'activités de sports nautiques et d'autres services de voyage et de transport. Il fournit des services de grossiste, de gestionnaire de courtier et d'autres services de courtier-négociant. Elle exerce ses activités et possède la quasi-totalité de ses actifs principalement par l'intermédiaire d'Ashford LLC.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds