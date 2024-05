Ashima Limited est une société basée en Inde. Elle est active dans le secteur du textile. Elle est également un fabricant de tissus de coton. Elle propose une gamme de produits textiles en coton comprenant des denims, des vêtements et des tissus prêts à coudre et s'occupe également de la transformation de vêtements. La société opère à travers quatre segments : Textiles, Immobilier, Investissement et Autres. Le segment textile comprend les divisions Denim, Dyecot, Garment et Attires. Ses produits denim comprennent le denim classique pour les jeans, le denim à anneaux supérieur utilisant des fils peignés et des fils à deux couches, le denim ancien, le denim très extensible à faible rétrécissement, la teinture sandwich à l'indigo et au soufre, et d'autres. La gamme de produits teints en pièce comprend des kakis, des popelines, des twills, des oxfords, des satins et des ratières en coton. Le segment immobilier de la société est engagé dans l'immobilier à Ahmedabad. Le projet Swan Lake de la société est un projet de maisons de week-end.

Secteur Textiles et Cuirs