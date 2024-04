Ashinskiy Metzavod PAO (Ashinskiy metzavod OAO, AMZ OAO, Amet OAO ou Ashinskiy metallurgical works OJSC) est une société métallurgique basée en Russie qui produit et vend de l'acier. Les principaux produits de la société sont les tôles d'acier au carbone laminées à froid et à chaud, fines et épaisses. En outre, Ashinskiy Metzavod PAO est spécialisée dans la fabrication de produits métalliques tels que des étagères de salle de bain, des ustensiles de cuisine, des casiers à vin, de la vaisselle en métal et divers articles d'équipement de jardin. La société fournit ses produits à des petites et moyennes entreprises actives principalement dans les secteurs de l'ingénierie mécanique, du pétrole et du gaz. Elle possède un certain nombre de filiales et de sociétés affiliées. Le 18 juin 2013, la société a vendu l'intégralité de sa participation dans Asmet-Stroy OOO. Le 24 décembre 2014, la société a acquis une participation de 100 % dans Data-Forum OOO.

