Ashland Inc. est une entreprise mondiale d'additifs et d'ingrédients de spécialité. Elle sert des clients dans une gamme de marchés de consommation et industriels, y compris les revêtements architecturaux, l'automobile, la construction, l'énergie, les aliments et boissons, les nutraceutiques, les soins personnels et les produits pharmaceutiques. Ses segments comprennent les sciences de la vie, les soins personnels, les additifs de spécialité et les produits intermédiaires. Le segment des sciences de la vie comprend les produits pharmaceutiques, les nutraceutiques et la nutrition, les films de diagnostic et les produits chimiques agricoles. Le segment des soins personnels comprend les soins de la peau et du soleil, les soins capillaires, les soins bucco-dentaires, les soins à domicile et autres. Le segment des additifs de spécialité comprend les revêtements, la construction et l'énergie. Le segment des produits intermédiaires produit et fournit le butanediol (BDO), le tétrahydrofurane (THF), la n-méthyl-pyrrolidone (NMP) et la gamma-butyrolactone (GBL, BLO) en plus d'autres produits en aval. Ses produits comprennent les acrylates, l'aquaflow, les biofonctionnels, les cellulosiques, les cyclodextrines, les encapsulés, les esters émollients, les émulsifiants et autres.

Secteur Chimie diversifiée