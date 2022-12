Ashler & Manson : Comment bien choisir son assurance de prêt immobilier ?

L'assurance de prêt immobilier est une étape par laquelle tout acquéreur doit passer. On la pense souvent à tort obligatoire, mais légalement ce n'est pourtant pas le cas.

En revanche, soyons honnêtes, les banques vous poussent fortement à en prendre une ! En effet, cette assurance rassure et assure votre banque, que peu importe les situations futures, votre prêt continuera d'être remboursé, et cela vaut aussi pour vous. Si dans le futur, vous vous retrouvez dans l'incapacité de rembourser votre prêt (pour des raisons de santé par exemple) alors l'assurance prendra le relais et le remboursera pour vous. Un avantage, non négligeable…

Une assurance a pour objectif de vous couvrir/protéger lors de certaines situations. Cela se traduit sous forme de garanties que vous devrez prendre dans votre contrat d'assurance de prêt immobilier.

Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve comme garanties dans ces assurances ? Il en existe 6 que sont :

les garanties décès,

perte totale et irréversible d'autonomie,

invalidité permanente totale,

invalidité permanente partielle,

incapacité temporaire totale,

et perte d'emploi.

À savoir que parmi ces 6 garanties auxquelles vous pouvez souscrire, deux d'entre-elles sont souvent exigées en condition d'octroi de prêt par les banques, on parle ici des garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie.

Maintenant que vous connaissez les garanties que contiennent ces assurances, voici la question plus épineuse : combien coûte une assurance de prêt immobilier ? Bien que les frais pour ces assurances soient peu nombreux, il faudra surtout être attentif à ses modalités de tarification. Le paiement de cette assurance se fera sous forme de cotisations qui peuvent être fixées de la sorte :

en pourcentage du capital emprunté

en pourcentage du capital restant dû

Dans un cas, les cotisations resteront constantes sur toute la durée du prêt et dans l'autre elles seront décroissantes avec le temps.

Comme vous le feriez pour un restaurant ou pour un hôtel par exemple, comparez les assurances de prêt pour trouver la meilleure !

En effet, c'est un réflexe naturel qu'il ne faut pas hésiter à avoir là aussi. Vous trouverez d'ailleurs pléthore de comparateurs en ligne gratuits, pour vous aider à faire votre choix en fonction des garanties et de votre profil. L'outil donc, non négligeable pour vous assurer de faire le choix le plus optimal.

Auprès de qui peut-on souscrire une assurance de prêt immobilier ?

En première lieu, on pense immédiatement à l'établissement bancaire auprès duquel vous souscrivez à votre prêt immobilier. Les banques vous proposent d'ailleurs souvent un package avec le prêt ET l'assurance de prêt. C'est souvent ce qui est le plus "confortable" car tout se fait au même endroit et les banques consentent souvent plus facilement à quelques réductions de frais si vous souscrivez aussi cette assurance chez elles. Cela peut être alléchant mais attention tout de même à bien faire vos comparaisons avant ! En effet, vous pouvez aussi souscrire à ce type d'assurance auprès d'assureurs "classiques" comme Macif, Maïf, Groupama, MMA…

Depuis juin 2022 vous pouvez résilier et changer d'assurance de prêt en cours de route et cela sans frais. Vous n'êtes plus contraint de conserver la même durant toute la durée de votre prêt. C'est une bonne nouvelle, car vous pouvez ainsi vous assurer d'avoir toujours l'assurance la plus adaptée à vous et votre situation. Faites attention toutefois, car vous devez respecter certaines conditions pour que cela soit valable.

En clair, pour bien choisir votre assurance de prêt immobilier, vous devez avant tout bien vous renseigner. Notamment sur les garanties qui vous conviennent le plus. À savoir que plus il y a de garanties, plus le coût de cette assurance va être élevé. Quoi qu'il arrive, les frais peuvent varier en fonction de l'organisme auprès duquel vous souscrivez cette assurance. Alors pour bien choisir votre organisme, le mieux reste d'utiliser les comparateurs en ligne. Si toutefois vous avez déjà une assurance de prêt immobilier, mais que cette dernière ne vous convient pas ou plus, alors sachez que vous avez désormais la possibilité de changer cette dernière en cours de route. Attention cependant, vous devrez veiller à conserver les mêmes garanties que celles de base.

Faire appel à un courtier immobilier est souvent une bonne idée pour trouver l'assurance emprunteur la plus avantageuse.