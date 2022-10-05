Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Ashler & Manson
  6. Actualités
  7. Synthèse
    MLAEM   FR0012968485

ASHLER & MANSON

(MLAEM)
Temps réel Euronext Paris  -  11:30 29/09/2022
2.820 EUR   -.--%
18:42Ashler & Manson : Document AMF CP. 2022DD864865
PU
27/09ASHLER & MANSON : Déclaration Dirigeants-Acquisition
CO
26/09Ashler & Manson : Document AMF CP. 2022DD862902
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésSociétéDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

Ashler & Manson : Document AMF CP. 2022DD864865

05/10/2022 | 18:42
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD864865

05 octobre 2022

FR0012968485 - DD153585

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Aymerick PENICAUT, PDG

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ASHLER & MANSON

LEI : 969500NJJ5B6LG68FF12

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 29 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 2.8200 Euro

VOLUME : 240.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 2.8200 Euro

VOLUME : 240.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 05 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Ashler & Manson SA published this content on 05 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 October 2022 16:41:05 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur ASHLER & MANSON
18:42Ashler & Manson : Document AMF CP. 2022DD864865
PU
27/09ASHLER & MANSON : Déclaration Dirigeants-Acquisition
CO
26/09Ashler & Manson : Document AMF CP. 2022DD862902
PU
26/09ASHLER & MANSON : Déclaration Dirigeants-Acquisition
CO
23/09Ashler & Manson : Document AMF CP. 2022DD862542
PU
23/09ASHLER & MANSON : Déclaration Dirigeants-Cession
CO
21/09Ashler & Manson : Document AMF CP. 2022DD862107
PU
21/09ASHLER & MANSON : Déclaration Dirigeants-Cession
CO
19/09Ashler & Manson : Document AMF CP. 2022DD861619
PU
19/09ASHLER & MANSON : Déclaration Dirigeants-Acquisition
CO
Plus d'actualités
Graphique ASHLER & MANSON
Durée : Période :
Ashler & Manson : Graphique analyse technique Ashler & Manson | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ASHLER & MANSON
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ASHLER & MANSON29.36%9
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD.-43.02%32 729
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.-23.59%15 703
GF SECURITIES CO., LTD.-41.97%13 599
XP INC.-27.42%11 682
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.-24.11%9 754