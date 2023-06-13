Ashler & Manson : Document AMF CP. 2023DD914736

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2023DD914736
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13 juin 2023
FR0012968485 - DD167132
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Aymerick PENICAUT, PDG
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : ASHLER & MANSON
LEI : 969500NJJ5B6LG68FF12
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 09 juin 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 4.2000 Euro
VOLUME : 1.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 4.2000 Euro
VOLUME : 1.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 13 juin 2023