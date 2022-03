Ashler & Manson : Investir dans une maison éco-responsable

Que ce soit d'un point de vue écologique ou économique, investir dans une maison éco-responsable est une excellente initiative. Toutefois, il est important de savoir comment orienter son investissement immobilier pour assurer la pertinence de la démarche. On vous présente ici les critères majeurs à prendre en compte dans l'achat d'une maison éco-responsable.

L'isolation thermique est ce qui permet à une maison d'être chauffée correctementen limitant au maximum les déperditions d'énergie. De ce fait, mieux un logement est isolé, moins sa consommation de chauffage est élevée. Pour un investissement éco-responsable, la priorité est donc de s'assurer que la qualité de l'isolation soit optimale. Les éléments qui nécessitent une attention particulière sont les combles et les murs, souvent responsables de grosses pertes thermiques. En outre, il faut également veiller à une bonne isolation des fenêtres et du sol qui peuvent aussi être sources de déperditions conséquentes.

Le chauffage représente plus de 70% des dépenses énergétiques d'un foyer moyen. C'est donc un critère essentiel à prendre en compte pour une maison éco-responsable. Deux aspects sont ici importants : les performances énergétiques des équipements et le système de régulation de chauffage. Les chaudières à condensation ou à basse température offrent aujourd'hui de très bons rendements, tandis que les thermostats connectés permettent une régulation économe. Bien sûr, la consommation d'électricité n'est pas non plus à négliger. Une maison éco-responsable doit être équipée d'un compteur Linky afin de pouvoir suivre ses dépenses électriques en temps réel.

Aujourd'hui, de nombreuses maisons produisent et consomment leur propre énergie renouvelable. Premièrement, il y a le photovoltaïque permettant de transformer les rayons du soleil en électricité grâce à des panneaux solaires. Investir dans cette technologie est rentable sur le long terme grâce aux économies réalisées sur les factures d'électricité, mais également éco-responsable puisqu'elle évite l'exploitation d'énergies fossiles. Par ailleurs, les énergies renouvelables peuvent également permettre laproduction de chauffage. On distingue ici la pompe à chaleur et le poêle à bois. Ces deux systèmes offrent de très bons rendements énergétiques avec un faible impact sur l'environnement.

Les normes écologiques dans le secteur de l'immobilier ont beaucoup évolué au fil du temps, laissant place à des constructions pensées pour être moins énergivores. La Réglementation Thermique (RT) de 2012 impose notamment une consommation d'énergie inférieure 50 kWh/m2 par an pour les maisons neuves, à savoir trois fois moins qu'avant. Ces dernières intègrent des équipements performants, une isolation optimale et parfois même des énergies renouvelables. Par conséquent, investir dans le neuf est une démarche éco-responsable à part entière. De plus, des prêts bancaires à taux avantageux comme le PTZ (Prêt à Taux Zéro) sont actuellement mis à disposition pour encourager l'achat de biens immobiliers neufs.

Le DPE vous permet en tant qu'investisseur de connaître les performances énergétiques d'un bien immobilier avant son achat. Il présente deux étiquettes :

l'étiquette énergie , indiquant la consommation d'énergie annuelle du logement ;

l'étiquette climat, indiquant les émissions de gaz à effet de serre du logement ;

Chaque étiquette présente un classement de A à G, allant du plus performant énergétiquement à la passoire énergétique. Dans le cadre d'un investissement éco-responsable, le DPE est donc la première chose à regarder. Si ce dernier n'est pas bien classé, il restera possible de l'améliorer via des travaux de rénovation énergétique. Ici encore, des aides financières sont disponibles comme le dispositif MaPrimeRénov'.

L'emplacement a également son importance dans le choix d'une maison éco-responsable, notamment au niveau du transport. Plusieurs cas de figure sont ici possibles. Pour un logement situé en zone urbaine, la proximité avec les transports en commun est à privilégier afin d'éviter l'usage d'un véhicule personnel. Dans le cas d'une maison située en campagne, il est préférable d'être le plus proche possible des commerces et établissements publics afin de réduire la distance des trajets. L'utilisation du vélo ou la marche seront ainsi envisageables pour certaines tâches quotidiennes. Selon les besoins, le choix de l'emplacement de la maison peut donc être plus ou moins intéressant sur le plan écologique.