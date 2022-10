Les passoires énergétiques à Bordeaux : qu'en est-il ?

Il y a actuellement une forte montée des ventes de passoires énergétiques, ce qui tend à montrer que les propriétaires craignent les dispositions de la loi Climat et Résilience et profitent ainsi de la tension du marché immobilier à Bordeaux. Toutefois, les propriétaires sont souvent dans l'obligation de revoir à la baisse le prix de vente de leur logement, car les acheteurs font davantage attention aux économies d'énergie et sont sensibles au confort thermique. Par ailleurs, de nombreux acheteurs sont très informés concernant la loi Climat et les obligations ainsi que les sanctions que cette dernière entraîne. L'encadrement des loyers des biens classés F ou G a été mis en place cet été et l'audit énergétique est devenu obligatoire pour la vente depuis le 1er septembre 2022. Également, les logements classés G ne pourront plus être loués à partir de 2025, de même pour les logements classés F qui ne pourront plus être mis en location à partir de 2028 ainsi que 2034 pour les logements classés E.

De plus, des aides sont mises en place par l'État pour aider les propriétaires à rénover les passoires énergétiques, telles que MaPrimeRénov', les primes CEE, le crédit d'impôt, les aides de l'Anah, l'Action Logement, l'éco-prêt à taux zéro et bien d'autres dont de nombreux propriétaires sont éligibles. Vous pouvez ainsi vous rapprocher de professionnels à Bordeaux afin d'être conseillés à propos de la rénovation énergétique de votre logement. Vous pourrez ainsi établir un programme de travaux pertinents dans le but d'améliorer l'efficacité énergétique, la thermographie ainsi que l'infiltrométrie de votre bien immobilier.

Également, vous pouvez confier votre bien à une agence de gestion locative sur Bordeaux qui saura vous conseiller concernant la mise en location de votre bien et pourra également vous donner des conseils afin de vous accompagner et vous conseiller s'il est préférable d'entreprendre des travaux de rénovations énergétiques.

En 2018, un avion doté d'un scanner infrarouge a pu survoler toute la ville de Bordeaux et a ainsi montré le niveau des déperditions énergétiques pouvant aller jusqu'à 30%. On remarque le gaspillage d'énergie de différents entrepôts, supermarchés et de multiples maisons individuelles.

Dans l'hexagone, le bâtiment fait partie des quatre grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre avec les transports, l'industrie et l'agriculture. En effet, le 1er janvier 2018, sur les 29 millions de résidences principales, 5 millions d'entre elles étaient très énergivores et ainsi notées F et G par le DPE, soit environ 17%.

Afin de savoir si votre logement est considéré comme une passoire thermique, il suffit de regarder votre facture d'électricité ou de gaz. En effet, cette dernière doit vous indiquer le nombre de kWh que vous avez consommé. Concernant le Gaz de Bordeaux, cette information est située au verso, en haut à droite. Il vous suffit ainsi de diviser le nombre de kWh consommés en une heure et de diviser la surface de votre logement en mètres carrés. Votre bien est considéré comme une passoire thermique si vous consommez plus de 331 kWh/m2/an. A contrario, si votre consommation est inférieure à 90 kWh/m2/an, ainsi votre logement fait partie des moins énergivores et sera ainsi classé A ou B. Néanmoins, seulement 1,9 million de logements, soit 6,6% de ces derniers peuvent prétendre à cette étiquette.

Selon une étude réalisée par Effy, spécialiste de la rénovation énergétique, on découvre que la majorité des logements qui utilisent à outrance la climatisation ou le chauffage sont des biens immobiliers occupés par des ménages aux revenus intermédiaires ou des hauts revenus (58%). À propos des occupants des passoires thermiques, ce sont en majorité les propriétaires de ces biens, soit 58% de propriétaires, contre 35% de locataires du parc privé et 7% de locataires du parc social. De plus, cela concerne en majorité les maisons (60%) plus que les appartements (40%).

On peut également noter que la Gironde fait partie des départements du Sud-Ouest où il y a la plus faible proportion de passoires thermiques en France.

De plus, le conseil de Bordeaux Métropole a voté, à l'unanimité le 25 mars 2022, un programme qui vise la rénovation thermique de 11 500 logements par an. Cela permettra ainsi de diviser par deux la consommation énergétique du secteur résidentiel, qui est responsable à 17% des émissions de gaz à effet de serre à Bordeaux et ainsi lutter contre la précarité énergétique.