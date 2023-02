Baisse des actifs gérés et des bénéfices d'Ashmore ; les vents contraires macroéconomiques "s'atténuent".

(Alliance News) - Ashmore Group PLC a déclaré mercredi que ses actifs sous gestion ont baissé parallèlement à son bénéfice semestriel et à son revenu net, bien qu'il soit confiant dans le fait que les vents contraires macroéconomiques mondiaux à travers 2022 s'éloignent maintenant.

Le gestionnaire d'investissements sur les marchés émergents basé à Londres a déclaré que les actifs sous gestion s'élevaient à 57,2 milliards USD au 31 décembre, soit 11% de moins que les 64,0 milliards USD du 30 juin, attribuant cette baisse à des sorties nettes de 7,6 milliards USD, partiellement compensées par 800 millions USD de performance d'investissement positive globale.

Pour les six mois qui se sont terminés le 31 décembre, le bénéfice avant impôt a diminué de plus de la moitié, passant de 116,0 millions de GBP un an plus tôt à 53,8 millions de GBP, tandis que le revenu net a chuté de 20 %, passant de 138,5 millions de GBP à 110,3 millions de GBP.

Ashmore a cité les vents contraires macroéconomiques mondiaux en 2022 comme cause de la baisse de performance, affirmant qu'elle a enregistré une forte performance relative "typique des processus d'investissement actifs d'Ashmore à ce stade d'un cycle de reprise".

Ces vents contraires comprenaient la politique de resserrement "agressive" de la Réserve fédérale américaine.

Elle a déclaré que 75% des actifs sous gestion ont surperformé les indices de référence au cours du semestre.

Ashmore a affirmé que les vents contraires macroéconomiques mondiaux étaient en train de s'estomper, notant la réouverture de l'économie chinoise soutenant le commerce local et plusieurs pays émergents bénéficiant des décisions de politique monétaire prises au cours des deux dernières années.

Cela signifie, selon Ashmore, que les valorisations des marchés émergents restent à des niveaux attractifs, avec des décotes importantes par rapport aux actifs des marchés développés.

"L'environnement macroéconomique mondial en 2022 était complexe, mais les vents contraires qu'il a engendrés sont maintenant en train de s'estomper et conduisent à une augmentation de l'appétit pour le risque des investisseurs", a déclaré Mark Coombs, directeur général.

"Ceci, combiné à des valorisations très attractives sur les actions et les titres à revenu fixe des marchés émergents et à de faibles allocations des investisseurs, signifie que les marchés émergents devraient continuer à surperformer à mesure que les marchés se redressent. Ashmore est bien positionné pour profiter de cet environnement, avec une gestion active qui génère de l'alpha à travers les stratégies d'actions et de titres à revenu fixe."

Elle a déclaré un dividende intérimaire aux actionnaires de 4,8 pence par action, inchangé par rapport à l'année précédente.

Les actions d'Ashmore étaient en hausse de 0,7% à 275,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

