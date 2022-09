Le fonds des marchés émergents Ashmore voit son bénéfice avant impôt annuel chuter de 58%.

Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 118,4 millions de livres sterling (136,62 millions de dollars) au cours des 12 mois à fin juin chez le gestionnaire d'actifs axé sur les marchés émergents. Le revenu net a chuté de 13 % à 257,2 millions £ en glissement annuel.

"Bien que l'environnement macroéconomique mondial présente encore une certaine incertitude à court terme, la situation des marchés émergents s'améliore et l'étendue des opportunités d'investissement contribue à atténuer les risques", a déclaré Mark Coombs, PDG d'Ashmore.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, la flambée du dollar et les tensions économiques de la Chine se sont combinées pour donner aux marchés émergents leur année la plus difficile jamais enregistrée. Les actions des marchés émergents et les principaux indices de référence des titres à revenu fixe dans les économies en développement sont en passe d'offrir à nouveau des rendements négatifs en 2022.

Ashmore, dont le siège est à Londres, a déclaré que ses actifs sous gestion avaient chuté de 64 milliards de dollars à la fin juin, après avoir subi des sorties nettes de 13,5 milliards de dollars et une performance d'investissement négative de 16,6 milliards de dollars.

Les frais de gestion nets ont atteint 243,5 millions de livres sterling, tandis que les frais de performance se sont élevés à 4,5 millions de livres sterling, a indiqué la société dans son communiqué.

La société a déclaré qu'elle avait maintenu son dividende par action pour l'année entière à 16,9 pence.

(1 $ = 0,8666 livre)