Les actifs trimestriels d'Ashmore augmentent grâce à l'amélioration des performances du marché

(Alliance News) - Ashmore Group PLC a annoncé lundi une augmentation des actifs sous gestion au cours des trois mois qui se sont terminés le 31 mars, en raison d'un environnement de marché positif.

Ashmore est un gestionnaire d'investissements sur les marchés émergents basé à Londres.

Le gestionnaire d'actifs a déclaré qu'au cours du troisième trimestre qui s'est achevé le 31 mars, les actifs sous gestion ont augmenté de 500 millions de dollars pour atteindre un montant estimé à 57,7 milliards de dollars.

Au 31 décembre, Ashmore avait 57,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, contre 56,0 milliards de dollars au 30 septembre. Ashmore a déclaré que l'augmentation au cours du dernier trimestre était due à une performance d'investissement positive de 1,6 milliard de dollars et à des sorties nettes de 1,1 milliard de dollars.

Ashmore a déclaré que les sorties nettes ont continué à diminuer au cours du trimestre, reflétant "l'environnement plus positif des marchés émergents au cours des six derniers mois, ainsi que la reconnaissance par les investisseurs des perspectives de croissance supérieures et des valorisations attrayantes disponibles sur les marchés émergents des actions et des titres à revenu fixe".

Les actifs à revenu fixe ont augmenté pour atteindre 50,4 milliards de dollars au 31 mars, contre 49,9 milliards de dollars au 31 décembre, mais les actifs en actions ont baissé pour atteindre 5,9 milliards de dollars, contre 6,0 milliards de dollars.

"Les actifs des marchés émergents ont généré des rendements positifs au cours des trois mois, les obligations et les actions en monnaie locale bénéficiant de l'appréciation des devises et la reprise du marché obligataire américain soutenant les rendements des thèmes d'investissement en devises fortes", a déclaré Ashmore.

Le directeur général, Mark Coombs, a déclaré : "Alors que la volatilité est revenue sur les marchés des capitaux au cours du trimestre, principalement dans les pays développés où la hausse des taux a provoqué des tensions dans le système bancaire, les marchés émergents ont enregistré des performances positives. Ces marchés continuent d'offrir des perspectives attrayantes grâce à des valorisations bon marché, à une croissance économique supérieure et à la possibilité de réduire les taux d'intérêt, l'inflation ayant déjà commencé à diminuer."

Les actions Ashmore étaient en hausse de 0,2 % à 249,40 pence chacune lundi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

