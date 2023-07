Ashmore Group plc est une société basée au Royaume-Uni, qui opère en tant que gestionnaire d'investissement spécialisé dans les marchés émergents. La société offre un accès à des stratégies de qualité dans les quatre thèmes d'investissement à revenu fixe, à savoir la dette extérieure, la monnaie locale, la dette d'entreprise et la dette mixte, et gère des portefeuilles dans des structures de fonds communs de placement et de comptes distincts. Ses autres thèmes d'investissement comprennent les actions, les produits alternatifs, les stratégies multiples et l'overlay/liquidité. Son thème alternatif couvre une gamme variée d'actifs réels dans les domaines du capital-investissement, de la santé, de l'infrastructure, des situations spéciales, de la dette en souffrance et des opportunités immobilières. Elle contrôle environ 14 fonds d'investissement. Les filiales de la société comprennent notamment Ashmore Investments (UK) Limited, Ashmore Investment Management Limited, Ashmore Investment Advisors Limited, Ashmore Investment Management (US) Corporation, Ashmore Investment Advisors (US) Corporation et Ashmore Investments Saudi Arabia.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds