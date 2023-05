L'indien Ashok Leyland affiche une baisse de 17% de son bénéfice au quatrième trimestre en raison de coûts plus élevés

L'entreprise indienne Ashok Leyland Ltd a annoncé mardi une baisse de 17% de son bénéfice au quatrième trimestre, la hausse des coûts des matériaux et des services ainsi que des charges fiscales ayant compensé la vigueur des ventes de camions.

La société a déclaré que le bénéfice autonome a chuté à 7,51 milliards de roupies (91,83 millions de dollars) pour les trois mois se terminant le 31 mars, contre 9,01 milliards de roupies un an plus tôt.

Le coût des matériaux et des services a augmenté d'environ 26 %, tandis que les charges fiscales ont grimpé à 4 milliards de roupies, contre 101,1 millions de roupies un an plus tôt.

Les fabricants de tout, des chocolats aux camions, ont continué à lutter contre la hausse des coûts de transport et des matières premières au cours des deux dernières années, en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de l'impact persistant de la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

Toutefois, les analystes s'attendent désormais à ce que les constructeurs automobiles augmentent leurs marges bénéficiaires au cours des prochains trimestres en raison d'une baisse des coûts des intrants, tandis qu'une augmentation des dépenses d'infrastructure pourrait également stimuler la demande de camions et de véhicules similaires.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise Ashok Leyland, basée à Chennai (Tamil Nadu), a augmenté de près de 33 % pour atteindre 116,26 milliards de roupies.

La société a déclaré que sa part de marché pour les camions s'est améliorée pour atteindre 32,7 % au quatrième trimestre, contre 30,6 % l'année précédente, tandis que la part de marché pour les autobus a augmenté pour atteindre 27,1 %, contre 26,4 % l'année dernière.

"L'industrie des véhicules utilitaires est dynamique en raison de facteurs macroéconomiques favorables et d'une demande saine de la part des industries utilisatrices finales", a déclaré Dheeraj Hinduja, président exécutif d'Ashok Leyland, dans un communiqué.

Il s'attend à ce que la dynamique des ventes se poursuive grâce à une demande de remplacement refoulée, à la montée en puissance des projets d'infrastructure et à la croissance dans des secteurs tels que la construction, l'exploitation minière et l'agriculture.

La société a recommandé un dividende de 2,60 roupies par action pour l'exercice 2023.

Les actions d'Ashok Leyland ont baissé de 0,6 % mardi, avant la publication des résultats. Elles ont chuté de 2,93 % au cours du trimestre de mars, parallèlement à l'indice automobile Nifty. (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Praveen Paramasivam à Chennai et Rama Venkat à Bengaluru ; Rédaction de Sohini Goswami)