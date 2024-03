Ashok Leyland Limited est une société basée en Inde qui est engagée dans la construction automobile. Les principales activités de l'entreprise concernent la fabrication, la vente, le financement de véhicules et de logements, les services informatiques et les services liés à une large gamme de véhicules commerciaux. La société fabrique également des moteurs pour des applications industrielles et marines, des pièces forgées et des pièces moulées. Ses segments comprennent les véhicules commerciaux et les services financiers. Ses catégories de produits de camions comprennent le transport de marchandises, les véhicules utilitaires, les bennes et les tracteurs. Ses catégories de produits d'autobus comprennent les autobus urbains, les autobus interurbains, les autobus scolaires et collégiaux, les autobus de transport de personnel, les autobus de transport par étapes et les autobus de tourisme. Les catégories de produits de véhicules légers de la société comprennent les véhicules utilitaires légers, les petits véhicules utilitaires, les véhicules de transport de marchandises et les véhicules de transport de passagers. Les solutions énergétiques de la société comprennent les moteurs agricoles, les générateurs diesel, les moteurs industriels, les moteurs marins et les groupes électrogènes à gaz. Ses produits de défense comprennent des véhicules blindés, à haute mobilité, tactiques légers, logistiques, de simulation et à chenilles.

Secteur Véhicules et machines lourdes