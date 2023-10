(Alliance News) - Ashoka India Equity Investment Trust PLC a déclaré lundi que sa valeur nette d'inventaire avait augmenté au cours du premier semestre, tandis que le rendement total a bondi à plus de 18%, son directeur général déclarant que l'Inde "fait bien face" aux pressions macroéconomiques.

Le fonds d'investissement basé à Londres et axé sur l'Inde a déclaré que la valeur nette d'inventaire au 30 juin était de 206,2 pence par action, en hausse par rapport à 174,2 pence à la même période l'année précédente.

Le rendement total de la valeur liquidative est passé à 18,3 % au premier semestre 2023, contre 9,6 % l'année précédente. Son indice de référence, l'indice MSCI India IMI, est passé de 7,2 % à 11,8 %.

Le président Andrew Watkins a noté l'impact de Covid et du conflit ukrainien "qui fait toujours rage", déclarant que "de telles "perturbations" rendent la vie d'un gestionnaire d'investissement de plus en plus difficile avec de nombreux nouveaux obstacles à naviguer et des questions à poser avant de prendre des décisions d'investissement en toute confiance".

"C'est pourquoi la surperformance continue de l'entreprise est encore plus impressionnante", a-t-il ajouté.

Le gestionnaire d'investissement d'Ashoka India, Acorn Asset Management Ltd, a déclaré que l'économie du pays "connaît le début d'une phase de croissance" et que son "secteur des entreprises bien diversifié continue de générer une croissance stable des bénéfices". Il a ajouté que la popularité constante du Premier ministre Narendra Modhi devrait se traduire par une stabilité politique et économique continue.

M. Watkins a ajouté qu'en dehors de la guerre en Ukraine et de la stabilisation de l'inflation mondiale, "l'Inde s'en sort bien avec des lignes d'approvisionnement à l'intérieur et à l'extérieur du pays". Il a ajouté qu'"indépendamment des vents contraires mentionnés, le dynamisme des entrepreneurs indiens est évident et inébranlable".

Les actions d'Ashoka India étaient en hausse de 0,3 % à 230,26 pence à Londres lundi.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

