Ashoka Metcast Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le commerce de l'acier et d'autres activités commerciales. La société est engagée dans le commerce et la fabrication de produits en acier de construction, tels que des barres traitées thermomécaniquement (TMT), des cornières, des canaux, des barres en acier doux (MS), et autres. Ses barres TMT sont utilisées dans la construction de maisons, d'immeubles à étages, de ponts, d'autoponts et d'autres structures de génie civil. Ses barres MS sont utilisées pour la tension des poutres de dalles en béton de ciment armé (RCC) et autres. Ses profilés en acier sont utilisés comme supports et rails de guidage et offrent différentes catégories de profilés, notamment les profilés en J, les profilés en chapeau, les profilés en U et les profilés ourlés. Les cornières en acier sont utilisées dans la construction, les appareils électroménagers, le transport, la fabrication de panneaux de signalisation, les planchers en bois pour le sport, l'installation et la fabrication de fenêtres et de portes. La filiale de la société est Rhetan TMT Limited, qui fabrique des barres TMT.

Secteur Acier