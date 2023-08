Ashram Online.com Limited a annoncé que le conseil d'administration, lors de sa réunion du 11 août 2023, a, sur la base des recommandations du comité de nomination et de rémunération, examiné et approuvé la lettre de démission datée du 10 août 2023 de Mme Mary Belinda Jyotsna S (numéro de membre : 63097) du poste de secrétaire de la société et de responsable de la conformité de la société, avec effet au 10 septembre 2023, pour des raisons personnelles. Le conseil d'administration a accepté sa démission et l'a relevée de ses fonctions à compter du 10 septembre 2023. Nomination de M. Raghuvender (numéro de membre A30164) en tant que secrétaire de la société et bureau de conformité de la société avec effet au 11 août 2023, en vertu de l'article 203 de la loi sur les sociétés (Companies Act) de 2013 et du règlement 6 de la réglementation SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) de 2015 et du règlement 9(3) de la réglementation SEBI de 2015.

M. Raghuvender est secrétaire d'entreprise qualifié et diplômé en droit. Il possède une riche expérience d'environ 10 ans dans tous les domaines du droit et du secrétariat.