Appel à la hausse après la baisse inattendue du taux de chômage au Royaume-Uni

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir à la hausse mardi, après que le taux de chômage au Royaume-Uni ait diminué de manière inattendue au cours des trois mois allant jusqu'à avril et que la croissance des salaires se soit accélérée.

Le taux de chômage a légèrement baissé à 3,8% dans les trois mois à avril de 3,9% dans les trois mois à mars. Le consensus du marché, tel que cité par FXStreet, s'attendait à ce que le chômage augmente à 4,0%.

Les marchés attendaient avec impatience une publication clé sur l'inflation américaine qui pourrait faire basculer la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt mercredi.

Selon le consensus cité par FXStreet, les marchés s'attendent à ce que l'indice des prix à la consommation de mai montre un ralentissement continu de l'inflation américaine.

L'inflation globale des prix à la consommation devrait diminuer à 4,1 % contre 4,9 % en base annuelle, et les prix de base devraient ralentir leur hausse annuelle à 5,3 % contre 5,5 %.

"Si nous ne voyons pas de ralentissement dans les prix de base, alors cela pourrait introduire une certaine nervosité qui pourrait inciter la Fed à augmenter à nouveau demain au lieu de la pause qui est actuellement prévue", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets.

Les marchés considèrent actuellement qu'il y a 78 % de chances que la banque centrale américaine maintienne ses taux mercredi, le reste anticipant une nouvelle hausse de 25 points de base, selon l'outil FedWatch du CME.

Les prévisions du marché ont fluctué au cours de la semaine dernière. Les 78 % de personnes qui s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux sont en hausse par rapport aux 74 % de lundi et aux 76 % d'il y a une semaine.

L'inflation américaine sera publiée à 1330 BST.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, la société de location de matériel Ashtead a affiché une performance annuelle "record" et le constructeur de maisons Bellway a noté une amélioration soutenue des ventes.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 32,61 points, soit 0,4 %, à 7 603,30

Hang Seng : en hausse de 0,8 % à 19 559,40

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,8 % à 33 018,65

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,2% à 7 138,90

DJIA : clôture en hausse de 189,55 points, soit 0,6%, à 34 066,33

S&P 500 : clôture en hausse de 0,9 % à 4 338,93

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,5% à 13 461,92

EUR : en hausse à 1,0779 USD (1,0754 USD)

GBP : en hausse à 1,2534 USD (1,2511 USD)

USD : baisse à 139,40 JPY (139,54 JPY)

Or : en hausse à 1 963,26 USD l'once (1 957,18 USD)

(Brent : en baisse à 72,56 USD le baril (72,71 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de mardi sont encore à venir :

11:00 CEST Allemagne Indicateur ZEW du sentiment économique

15:00 BST Royaume-Uni Andrew Bailey, gouverneur de la BoE, interrogé par ses pairs sur l'indépendance de la BoE

08:30 EDT US CIP

08:55 EDT US Johnson Redbook indice des ventes au détail

16:30 EDT US API bulletin statistique hebdomadaire

La banque centrale chinoise a réduit son taux d'intérêt directeur dans une décision surprise visant à stimuler l'économie du pays qui bat de l'aile. La Banque Populaire de Chine a déclaré qu'elle abaissait le taux de prise en pension à sept jours de 2,0% à 1,9%, la première mesure de ce type depuis le mois d'août de l'année dernière. Le taux de prise en pension à sept jours est l'intérêt à court terme payé par la banque centrale sur les prêts accordés par les créanciers commerciaux, et une baisse du taux devrait augmenter la masse monétaire nationale et stimuler les dépenses. Les autorités chinoises ont annoncé une série d'indicateurs économiques peu encourageants au cours des derniers mois, indiquant un ralentissement de la reprise post-Covid. Les prix à la consommation n'ont augmenté que de 0,2 % en mai par rapport à l'année précédente, tandis que l'activité des usines s'est contractée pour le deuxième mois consécutif. Pékin a maintenu des taux d'intérêt bas par rapport à d'autres grandes économies, mais l'inflation quasi nulle met en évidence les défis auxquels sont confrontés les décideurs politiques lorsqu'ils tentent de stimuler la croissance.

Le taux de chômage au Royaume-Uni a baissé au cours des trois mois précédant avril, tandis que la croissance des salaires s'est accélérée, selon les chiffres de l'Office for National Statistics (Office des statistiques nationales). Le taux de chômage a légèrement baissé à 3,8 % au cours des trois mois précédant avril, contre 3,9 % au cours des trois mois précédant mars. Le consensus du marché, tel que cité par FXStreet, s'attendait à ce que le chômage augmente à 4,0 %. Au cours des trois mois précédant avril, la croissance annuelle du salaire total moyen, y compris les primes, s'est accélérée pour atteindre 6,5 %, contre 6,1 % au cours des trois mois précédant mars. Ce résultat est supérieur au consensus du marché, qui s'attendait à une stagnation de la croissance des salaires. Hors primes, la croissance des salaires moyens annuels a été de 7,2 % au cours des trois mois se terminant en avril, contre 6,8 % au cours des trois mois précédents. Ce chiffre est supérieur aux attentes, qui tablaient sur une croissance de 6,9 %.

Le président américain Joe Biden a subi un traitement de canal dentaire lundi, sans avertissement public, ce qui a entraîné le report de tous les événements prévus, y compris une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN. La rencontre prévue avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ainsi qu'une réception diplomatique en soirée, "seront reprogrammées pour demain", a déclaré la Maison Blanche. M. Biden a subi un traitement de canal sur une prémolaire de la mâchoire inférieure droite, a indiqué le médecin de la présidence, Kevin O'Connor, dans un communiqué. La secrétaire de presse Karine Jean-Pierre a déclaré que l'intervention s'était déroulée "avec succès". Le président se porte très bien et il travaillera certainement à la résidence cet après-midi".

Donald Trump est attendu au tribunal mardi pour faire face à des dizaines de chefs d'accusation pour mauvaise manipulation de secrets du gouvernement américain, dans le plus grave encore d'une tempête de feu d'enquêtes criminelles menaçant de faire dérailler sa tentative de reconquête de la Maison Blanche. L'ancien président prévoit de se déplacer en cortège pour le trajet de 25 minutes entre son terrain de golf à Miami et le tribunal fédéral, où il devrait nier 37 chefs d'accusation de rétention illégale de documents classifiés et d'obstruction aux efforts déployés pour les récupérer. Le dirigeant républicain est candidat à sa réélection et ses partisans dévoués ont déjà commencé à descendre dans la rue à la veille de l'audience. La police de Miami s'est préparée à accueillir jusqu'à 50 000 manifestants et à faire face à d'éventuelles violences.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Morgan Stanley commence à noter Rolls-Royce avec 'equal-weight' (pondération égale)

Citigroup ramène Admiral à 'sell' (neutre)

Jefferies relève Hipgnosis Songs Fund à 'achat' (hold)

ENTREPRISES - FTSE 100

La société de location de matériel Ashtead a enregistré une performance "record" au cours de l'exercice qui s'est achevé le 30 avril, avec une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de son bénéfice. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 30 % pour atteindre 2,16 milliards USD, contre 1,67 milliard USD l'année précédente, et le chiffre d'affaires a augmenté de 24 % pour atteindre 9,67 milliards USD, contre 7,96 milliards USD. La société a recommandé un dividende final de 85,0 cents US, contre 67,5 cents l'année précédente. Cela porterait le dividende total à 100,0 cents, soit une hausse de 25 % par rapport aux 80,0 cents de l'année précédente. Ashtead s'attend à ce que les revenus de location augmentent de 13 % à 16 % au cours de la nouvelle année financière. Pour l'exercice 2023, les revenus locatifs ont totalisé 8,70 milliards de dollars.

Centrica, propriétaire de British Gas, a déclaré que sa performance au cours des cinq premiers mois de l'année a été "forte" et qu'elle s'attend maintenant à ce que sa performance pour l'ensemble de l'année se situe dans le haut de la fourchette des attentes récentes des analystes. Dans son segment Retail, le bénéfice ajusté du premier semestre 2023 devrait être nettement supérieur à celui des années précédentes grâce à l'impact positif chez British Gas Energy des allocations dans le plafond des tarifs domestiques par défaut au Royaume-Uni concernant les coûts encourus au cours des périodes précédentes. "Comme toujours, des incertitudes demeurent pour le reste de l'année, notamment les impacts des conditions météorologiques, des prix des matières premières, de l'environnement économique, de tout changement de réglementation ou de politique gouvernementale, de la performance des actifs et du contexte concurrentiel pour nos entreprises de fourniture d'énergie", a averti Centrica.

ENTREPRISES - FTSE 250

Le constructeur de maisons Bellway a noté une amélioration soutenue des ventes au cours des cinq mois se terminant le 4 juin, à travers la saison de vente de printemps, par rapport aux conditions commerciales "difficiles" rencontrées au cours du dernier trimestre civil de 2022. Le taux de réservation global a été en moyenne de 190 par semaine, en baisse par rapport à 253 par semaine en 2022, et le taux d'annulation a légèrement augmenté à 15 % contre 12 % il y a un an. Bellway a déclaré que, dans l'ensemble, ses prix principaux sont restés fermes dans toutes ses régions. "Bellway a réalisé une performance commerciale encourageante, soutenue par une hausse saisonnière au printemps, et le groupe est en bonne voie pour atteindre un volume de production d'environ 11 000 logements sur l'ensemble de l'année. Alors que l'intérêt des clients est actuellement sain, le conseil d'administration reste conscient que les pressions liées au coût de la vie et la trajectoire incertaine des taux d'intérêt futurs pourraient avoir un impact sur la demande de logements", a déclaré l'entreprise.

AUTRES ENTREPRISES

Le propriétaire de William Hill, 888 Holdings, a déclaré qu'il avait conclu la vente de ses activités en Lettonie à Paf Consulting. Le président Jonathan Mendelsohn a commenté : "La vente de l'entreprise lettone marque une nouvelle étape positive dans l'exécution de notre programme d'intégration. Cette vente génère des recettes en espèces provenant d'un marché non essentiel pour soutenir nos plans de désendettement, tout en permettant un réinvestissement dans nos marchés essentiels et de croissance."

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

