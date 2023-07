Ashtead Group PLC - Société de location d'équipement industriel basée à Londres et axée sur les États-Unis - La filiale en propriété exclusive Ashtead Capital Inc. a émis des billets de premier rang à 5,95 % échéant en 2023 pour un montant de 750,0 millions de dollars américains, à 99,912 % du montant principal. Les fonds levés seront utilisés pour rembourser une partie des emprunts d'Ashtead sur sa facilité de crédit garantie de premier rang et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Cours actuel de l'action : 5 540,00 pence, en baisse de 0,9 % à Londres tôt mardi

Variation sur 12 mois : en hausse de 34%.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

