(Alliance News) - Ashtead Group PLC envisage de s'installer à New York, ce qui porterait un nouveau coup à la Bourse de Londres, a rapporté le Telegraph samedi.

Ashtead Group est un fournisseur de location de matériel basé à Londres, qui réalise la plus grande partie de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis par l'intermédiaire de sa filiale Sunbelt.

Selon le Telegraph, l'entreprise en est aux premiers stades de l'examen de la possibilité de transférer sa cotation en bourse du Royaume-Uni vers les États-Unis, où elle réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires.

"Le réexamen de la situation va déstabiliser les responsables du Square Mile, après qu'Ashtead se soit engagée à rester cotée en bourse en Grande-Bretagne", a déclaré le Telegraph.

"Il est entendu que la société a chargé des conseillers de la City d'entreprendre un examen complet des mérites d'un tel changement.

Le FTSE 100 a perdu du terrain l'année dernière.

Flutter Entertainment PLC, qui possède une importante activité aux États-Unis via les marques FanDuel, TVG et PokerStars, a transféré sa cotation principale à New York en mai.

Flutter, anciennement Paddy Power Betfair, est une société de paris sportifs et de jeux d'argent dont les filiales comprennent Betfair, Tombola et Sportsbet. Elle exerce une activité importante aux États-Unis par l'intermédiaire des marques FanDuel, TVG et PokerStars.

En septembre, la société de matériaux de construction CRH PLC a transféré sa cotation principale à New York, renonçant ainsi à son statut FTSE 100.

