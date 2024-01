Ashtead Group PLC - société de location d'équipements industriels basée à Londres et opérant au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada - a fixé le prix de son offre de 850 millions de dollars US de titres de créance de premier rang à 10 ans à 99,611 % de la valeur nominale. Les obligations ont un coupon de 5,8% et sont dues en 2034. L'offre d'obligations se termine lundi.

Cours actuel de l'action : 5 228,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 0,8

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

