La société britannique de location de matériel Ashtead Group a prévu mardi un ralentissement de la croissance des revenus de location du groupe pour l'exercice 2025, après un bond de 10 % en 2024.

Ashtead, qui dessert les marchés de la construction, des interventions d'urgence et du divertissement aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada, s'attend à ce que les revenus de la location collective augmentent entre 5 % et 8 % au cours de l'exercice se terminant en avril 2025. (Rapport d'Echha Jain et Yamini Kalia à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)