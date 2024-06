(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres est appelé à ouvrir en hausse ce mardi, prenant confiance dans la bonne tenue des actions américaines cette nuit, avec les données d'inflation et les décisions des banques centrales comme points clés de l'intrigue au cours de la semaine.

Les données sur l'inflation seront au centre de l'attention mardi et mercredi. Eurostat publie les données de l'indice des prix à la consommation pour le mois de mai, les chiffres devraient confirmer que le taux d'inflation a augmenté à 2,6 % le mois dernier, contre 2,4 % en avril.

Mercredi, la veille de la décision de la Banque d'Angleterre, les données sur l'inflation au Royaume-Uni sont publiées. Selon le consensus cité par Trading Economics, un retour à l'objectif de 2 % de la Banque d'Angleterre est attendu pour le mois de mai, après un taux d'inflation des prix à la consommation de 2,3 % en avril.

La BoE devrait laisser ses taux inchangés jeudi.

Mardi, la Reserve Bank of Australia (RBA) a laissé inchangé son objectif de taux d'intérêt, après avoir averti que l'inflation "s'avérait persistante".

La RBA a laissé le taux d'intérêt cible inchangé à 4,35 % et le taux d'intérêt payé sur les soldes des règlements de change inchangé à 4,25 %, dans une décision largement attendue par le marché.

Bien que les actions européennes semblent prêtes à s'ouvrir à la hausse mardi, le marché des actions américain reste la vedette pour le moment. Le S&P 500 a atteint un niveau record lundi.

"La lenteur de la reprise et les troubles politiques en Europe, la guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques avec la Chine contribuent à attirer les fonds vers les marchés américains fertiles grâce à de nouvelles opportunités d'investissement et à des taux d'intérêt élevés. Bloomberg souligne que certains optimistes du marché pensent qu'environ 6 000 milliards de dollars de liquidités du marché monétaire pourraient être réaffectés aux actions afin de stimuler davantage la hausse des actions. Aujourd'hui, les grandes banques ont revu à la hausse leurs objectifs de prix pour le S&P 500. Citi et Goldman, par exemple, s'attendent à ce que le S&P 500 termine l'année à 5600, tandis qu'Evercore pense que les actions du S&P 500 progresseront jusqu'à 6000", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, le fournisseur de location d'équipement Ashtead a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires annuel, mais une baisse de son bénéfice. Whitbread a annoncé une légère amélioration pour le premier trimestre.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 0,6% à 8 188,85

----------

Hang Seng : en baisse de 0,2 % à 17 896,08

Nikkei 225 : en hausse de 1,0 % à 38 482,11

S&P/ASX 200 : en hausse de 1,0 % à 7 778,10

----------

DJIA : clôture en hausse de 188,94 points, 0,5%, à 38 778,10

S&P 500 : clôture en hausse de 0,8% à 5 473,23

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,0% à 17 857,02

----------

EUR : en hausse à 1,0730 USD (1,0723 USD)

GBP : hausse à 1,2693 USD (1,2685 USD)

USD : hausse à JPY157,94 (JPY157,84)

OR : stable à 2 321,51 USD l'once (2 321,50 USD)

PÉTROLE (Brent) : en hausse à 84,09 USD le baril (83,45 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ECONOMIE

----------

Les événements économiques clés de mardi sont encore à venir :

10:00 BST IPC de la zone euro

14:30 BST zone euro Le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, s'exprime

13:30 BST Ventes au détail aux États-Unis

14:15 BST Production industrielle américaine

----------

Les conservateurs ont lancé de nouvelles attaques contre les travaillistes en exigeant que le parti exclue toute augmentation spécifique des impôts britanniques, tandis que l'opposition devrait poursuivre ses efforts pour séduire les entreprises. Les conservateurs ont demandé au parti travailliste de renoncer à l'obligation pour les autorités locales d'organiser des référendums sur les augmentations d'impôts au-delà d'un certain niveau. Dans le même temps, le parti a accusé le Labour d'avoir un "plan secret" pour supprimer l'allègement des droits de succession pour les agriculteurs, affirmant que le parti ne s'était pas engagé à maintenir l'exonération dans son manifeste. Un porte-parole du parti travailliste a qualifié les attaques des conservateurs d'"hystériques" et d'"absurdités désespérées", tout en réaffirmant que le parti n'augmenterait pas les impôts des "travailleurs".

----------

Le premier ministre britannique Rishi Sunak a insisté sur le fait que les conservateurs pouvaient encore remporter les élections générales, après que le ministre Grant Shapps a déclaré qu'une victoire des conservateurs était improbable. Le Premier ministre a déclaré qu'il comprenait les frustrations de la population, mais il s'est montré plus optimiste quant aux chances de son parti que le ministre de la défense, qui a déclaré que prétendre que les Tories sont en passe de gagner reviendrait à "essayer de prétendre que le noir est blanc". Alors que le parti continue de s'enfoncer derrière le Labour dans les sondages, il a déclaré que M. Starmer n'avait pas "le courage de ses convictions" et a suggéré que son rival trouverait le travail à Downing Street "difficile à bien faire".

----------

Le flux de nouveaux investissements au Royaume-Uni a été le plus faible de toutes les économies les plus avancées du monde pendant trois années consécutives, selon une nouvelle analyse, alors que les principaux partis politiques affinent leurs promesses de relance de l'économie. Les investissements des entreprises privées ont été plus faibles au Royaume-Uni que dans n'importe quel autre pays du G7 en 2022, selon une étude de l'Institute for Public Policy Research. Le G7 est un groupe de sept grandes économies, comprenant également les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. L'analyse, qui s'appuie sur les derniers ensembles de données fournis par l'Organisation de coopération et de développement économiques, montre que le Royaume-Uni est en queue de peloton pour la troisième année consécutive. Elle suggère que le pays n'attire pas autant d'investissements des entreprises, en pourcentage du produit intérieur brut, que ses pairs internationaux. En outre, l'investissement total dans l'ensemble de l'économie, y compris de la part du gouvernement, des entreprises et des ménages, est resté terne, selon l'IPPR. Les données montrent que le Royaume-Uni a eu le niveau d'investissement le plus bas du G7 pendant 24 des 30 dernières années.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

JPMorgan place Bunzl sous "surveillance catalytique positive".

----------

JPMorgan réinitialise RS Group avec 'neutre' - objectif de prix 780 pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

La société de location de matériel Ashtead Group a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires annuel et a augmenté son dividende, bien que le bénéfice ait diminué en raison d'une charge d'intérêt plus élevée dans un contexte de taux d'intérêt élevés de la part de la banque centrale. Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 avril a augmenté de 12 %, passant de 9,67 milliards de dollars à 10,86 milliards de dollars. Le bénéfice avant impôt a toutefois diminué de 2,1 %, passant de 2,16 milliards USD à 2,11 milliards USD. Les charges d'intérêt ont augmenté de 48% à 546,3 millions de dollars, tandis que les coûts d'exploitation ont augmenté de 14% à 5,97 milliards de dollars. Ashtead a proposé un dividende final de 89,25 cents par action, en hausse de 5,0 % par rapport à 85,0 cents. Son dividende annuel s'élève à 105,0 cents, soit une augmentation de 5,0 % par rapport à 100,0 cents. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise a déclaré "Nos marchés finaux en Amérique du Nord restent robustes avec une demande saine, soutenue aux États-Unis par le nombre croissant de mégaprojets et les récents actes législatifs. Nous sommes en position de force, avec la flexibilité opérationnelle et la capacité financière de capitaliser sur les opportunités découlant de ces conditions de marché et des changements structurels en cours." Pour la nouvelle année, la société s'attend à une croissance des revenus locatifs de 5 à 8 % à taux de change constants, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 10 % enregistrée au cours de l'année qui vient de s'achever.

----------

Whitbread, propriétaire de Premier Inn, a déclaré que ses ventes du premier trimestre ont légèrement augmenté, aidées par "l'amélioration du commerce au Royaume-Uni et la poursuite des progrès en Allemagne". Les ventes au cours des 13 semaines précédant le 30 mai ont augmenté de 1 % pour atteindre 739 millions de livres sterling. Le directeur général, Dominic Paul, a déclaré : "Nos résultats commerciaux au Royaume-Uni se sont renforcés au cours de l'année : "Nos résultats commerciaux au Royaume-Uni se sont renforcés au cours du trimestre et nous avons continué à augmenter les ventes de logements plus rapidement que le marché. Soutenus par le contexte favorable de l'offre, le total des ventes d'hébergement et le [revenu par chambre disponible] sont restés nettement supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie. En Allemagne, nous avons de nouveau enregistré de bons résultats, grâce à la maturité croissante de notre parc et à la croissance continue du nombre de chambres. Notre cohorte d'hôtels plus établis continue de surpasser le marché M&E et nous restons sur la bonne voie pour atteindre l'étape importante du seuil de rentabilité sur la base du taux d'exploitation au cours du deuxième semestre de 2024." Whitbread a déclaré que les transactions récentes au Royaume-Uni ont été "plus encourageantes" et que l'entreprise est confiante dans ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

----------

Le fabricant de médicaments AstraZeneca a déclaré qu'une étude de phase 3 de son médicament Truqap, en tandem avec la chimiothérapie, n'a pas atteint ses objectifs. Le traitement combiné n'a pas amélioré la survie globale dans deux groupes de personnes atteintes d'un cancer du sein triple négatif localement avancé ou métastatique, par rapport à une cohorte ayant reçu une chimiothérapie en tandem avec un placebo. L'un des groupes était appelé "population globale de l'essai" et l'autre comprenait des patients dont les tumeurs présentaient des "altérations spécifiques des biomarqueurs". L'essai n'ayant pas permis d'améliorer la survie globale dans l'un ou l'autre groupe, il n'a pas atteint son double objectif principal. Susan Galbraith, vice-présidente exécutive d'Astra pour la recherche et le développement en oncologie, a déclaré : "Nous nous sommes engagés à faire progresser la science pour les patients atteints de certains des cancers les plus difficiles, y compris ce sous-type hétérogène de cancer du sein. Bien que nous soyons déçus du résultat de CAPItello-290, ces résultats nous permettront de mieux comprendre le rôle de la voie PI3K/AKT dans le cancer du sein, alors que nous poursuivons notre recherche clinique dans le cadre du programme de développement clinique de Truqap et dans l'ensemble de notre portefeuille de produits".

----------

L'entreprise aérospatiale Melrose Industries a nommé Chris Grigg comme son prochain président, l'ancien directeur général de British Land prenant ses fonctions l'année prochaine. Grigg rejoint le conseil d'administration de Melrose en tant que directeur non exécutif et président désigné à partir du début du mois d'octobre. "Après une période de transition planifiée, Justin Dowley quittera son poste de président non exécutif le 30 mars 2025, et il est prévu que Chris succède à Justin Dowley en tant que président non exécutif de la société", a ajouté Melrose. M. Grigg, qui a été PDG de British Land entre janvier 2009 et décembre 2020, a été pendant plus de dix ans administrateur non exécutif de la société de défense BAE Systems jusqu'en décembre 2023. M. Grigg est également l'actuel président d'Evelyn Partners, un gestionnaire de patrimoine basé à Londres qui gère environ 62 milliards de livres sterling d'actifs.

----------

Frasers Group a annoncé un rachat d'actions à hauteur de 80 millions de livres sterling. Le programme de rachat démarre mardi et se poursuit jusqu'au jour de la publication des résultats annuels. Un maximum de 10 millions d'actions seront rachetées dans le cadre de ce programme.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

La société de recrutement SThree, spécialisée dans les STIM, prévoit un résultat annuel conforme aux attentes du marché, malgré une "toile de fond toujours difficile". La société, spécialisée dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, a déclaré que les honoraires nets du groupe pour le semestre clos le 31 mai ont chuté de 9,5 % en glissement annuel, passant de 208,6 millions de livres sterling à 188,7 millions de livres sterling. À taux de change constant, les honoraires nets ont baissé de 7 %. Timo Lehne, PDG de l'entreprise, a déclaré : "Face aux difficultés rencontrées par le secteur, nous sommes satisfaits de notre performance commerciale au cours des six derniers mois, les fortes extensions de contrats ayant partiellement compensé la faiblesse persistante de l'activité des nouveaux contrats. Le modèle d'entreprise unique du groupe, centré sur les compétences STEM rares et les solutions de talents flexibles, continue d'être une source de force, aligné sur les priorités stratégiques de nos clients et offrant des opportunités de croissance considérables sur tous nos marchés clés. Nous sommes bien placés pour en tirer pleinement parti lorsque le marché reviendra". Pour l'ensemble de l'année, le consensus s'établit à 71,0 millions de livres sterling pour le bénéfice avant impôts, ce qui représenterait une baisse d'environ 8,9 % par rapport aux 77,9 millions de livres sterling.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

L'entreprise de systèmes de sécurité et de surveillance Synectics a déclaré avoir décroché un contrat de 10 millions de dollars auprès d'un grand centre de jeux en Asie du Sud-Est. Synectics va "moderniser et étendre le système de surveillance" du complexe. L'exécution du contrat devrait commencer à la fin de l'exercice en cours, qui s'achève le 30 novembre, avant de s'achever au cours de l'exercice suivant. "Nous sommes ravis d'avoir obtenu ce contrat qui reflète l'importante opportunité de marché qui existe dans le secteur des casinos et des loisirs en Asie", a déclaré Paul Webb, PDG de Synectics.

----------

Le prétendant XP Power, Advanced Energy Industries, ne fera pas d'offre publique d'achat pour le fabricant de systèmes de contrôle de l'énergie. Advanced Energy a constaté une "absence de progrès" lorsqu'elle a cherché à s'engager avec le conseil d'administration de XP Power. Cela signifie qu'elle n'a pas eu accès à la "due diligence nécessaire pour faire une offre ferme". Advanced Energy Industries est un fabricant de solutions de conversion, de mesure et de contrôle de l'énergie de précision. En mai, elle a déclaré avoir fait trois offres de rachat en numéraire, chacune légèrement supérieure à la précédente. La première offre, en octobre, évaluait les fonds propres de XP Power à 339 millions de livres sterling, la deuxième, environ deux semaines plus tard, en novembre, à 369 millions de livres sterling, et la dernière, en mai, à 468 millions de livres sterling. En incluant la dette, la dernière proposition avait une valeur totale de 571 millions de livres sterling.

----------

