Le bénéfice annuel et les revenus d'Ashtead augmentent grâce à une forte demande aux États-Unis

Le groupe Ashtead a annoncé mardi une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice annuel, grâce à la forte demande des entreprises qui cherchent à louer ses équipements de construction et industriels, en particulier aux États-Unis.

La société britannique, qui opère sous le nom de Sunbelt Rentals, s'attend à ce que le programme de subventions à l'énergie verte de 430 milliards de dollars du gouvernement américain et le programme de recherche et de fabrication de semi-conducteurs de 52 milliards de dollars stimulent les mégaprojets sur son marché le plus important.

Les revenus d'Ashtead provenant des États-Unis ont augmenté de 27 % pour atteindre 8,22 milliards de dollars au cours de l'année qui s'est terminée le 30 avril.

La société, qui est également présente au Canada, loue une large gamme d'équipements de construction et industriels dans plusieurs secteurs.

Le bénéfice ajusté avant impôts a augmenté pour atteindre 2,27 milliards de dollars, contre 1,82 milliard de dollars l'année précédente. Le chiffre d'affaires global a augmenté de 24 % pour atteindre 9,67 milliards de dollars. (Reportage d'Eva Mathews à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)