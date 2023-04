Les actions dans le vert grâce au ralentissement du taux d'inflation américain

(Alliance News) - Les actions à Londres ont clôturé en hausse mercredi, alors que le taux d'inflation aux Etats-Unis a continué à baisser, donnant aux investisseurs l'espoir que le cycle de hausse des taux pourrait bientôt toucher à sa fin.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 39,12 points, soit 0,5 %, à 7 824,84 points mercredi. L'indice FTSE 250 a terminé en hausse de 46,68 points, soit 0,3 %, à 19 002,73. L'AIM All-Share a clôturé en hausse de 2,53 points, soit 0,3%, à 819,38.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,5 % à 782,52, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,1 % à 16 545,60, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,5 % à 13 648,01.

Selon le Bureau of Labor Statistics, le taux d'inflation annuel aux États-Unis est tombé à 5,0 % en mars, contre 6,0 % en février. On s'attendait à une baisse à 5,2%, selon le consensus cité par FXStreet.

"L'inflation américaine semble se détendre plus que prévu en temps utile, ce qui suggère que les actions de la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation ont un impact positif sans pousser l'économie à la récession", a commenté Marcus Brookes, analyste chez Quilter Investors.

L'inflation de base, qui exclut les denrées alimentaires et l'énergie, a toutefois augmenté, passant de 5,5 % à 5,6 %. Ce chiffre est conforme au consensus.

Pour beaucoup, le maintien d'une forte pression sur les prix de base ouvre la voie à une nouvelle hausse des taux de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale le mois prochain. Cependant, James Knight, économiste international en chef chez ING, pense que cela marquera le sommet du taux des fonds fédéraux.

"Le double mandat de la Fed, à savoir la stabilité des prix et la maximisation de l'emploi, lui confère une plus grande flexibilité que la plupart des autres banques centrales. En supposant que nous ayons raison de dire que l'inflation ralentit rapidement au cours du second semestre et que le taux de chômage commence à augmenter, nous pensons que la Fed pourrait réduire ses taux de 100 points de base avant la fin de l'année", a déclaré M. Knight.

La prochaine réunion du Federal Open Market Committee aura lieu les 2 et 3 mai. Le compte-rendu de sa réunion de mars, au cours de laquelle il a relevé ses taux de 25 points de base pour les porter dans une fourchette de 4,75 % à 5,00 %, sera publié mercredi à 19 heures (heure française).

Le dollar était en retrait après les nouvelles données et avant la publication du compte-rendu de la réunion de mars.

La livre était cotée à 1,2460 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi, en hausse par rapport à 1,2427 USD à la clôture de mardi. L'euro s'est établi à 1,0978 USD, en hausse par rapport à 1,0914 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 133,14 yens, en baisse par rapport aux 133,61 yens de la fin de journée de mardi.

Matthew Ryan, responsable de la stratégie de marché au sein de la société de services financiers Ebury, a déclaré que la vente du dollar était un "mouvement irréfléchi", qualifiant cette réaction de "légèrement excessive".

"Il convient de noter que la baisse du chiffre global est presque entièrement due à la diminution des prix de l'énergie, et que les pressions inflationnistes de base, auxquelles nous accordons beaucoup plus d'importance, restent fortes", a-t-il déclaré.

Les actions à New York étaient largement en baisse à la clôture des marchés boursiers de Londres, avec l'indice Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,1 %, l'indice S&P 500 en baisse de 0,1 % et l'indice Nasdaq Composite en baisse de 0,4 %.

À Londres, Ashtead, DCC et Glencore ont été les valeurs vedettes les plus performantes à la clôture mercredi. Les actions ont augmenté de 2,5 %, 3,8 % et 2,7 %, respectivement.

Parmi les plus mauvaises performances du FTSE 100, on trouve International Consolidated Airlines, Flutter Entertainment et Ocado. Ces titres ont perdu respectivement 3,8 %, 2,3 % et 2,8 %.

Dans le FTSE 250, Tullow Oil a été la plus mauvaise performance de l'indice, clôturant en baisse de 6,0 % après que Jefferies ait réduit le producteur de pétrole de "hold" à "underperform", avec un objectif de prix réduit à 25 pence. L'action se négocie actuellement à 30,42 pence.

Ailleurs à Londres, Treatt a grimpé de 5,8% après avoir déclaré qu'il s'attendait à ce que son chiffre d'affaires augmente à 75,9 millions de livres sterling pour les six mois se terminant le 31 mars. Cela représenterait une croissance de 15 % par rapport aux 66,3 millions de livres sterling de l'année précédente.

Le directeur général, Deammon Reeve, a déclaré : "Nous avons connu un semestre solide avec des ventes record, notamment dans notre catégorie la plus importante, les agrumes, où nous avons renforcé nos relations de longue date avec certaines des plus grandes sociétés de boissons tout en gagnant de nouveaux clients".

De La Rue a baissé de 19 % en annonçant qu'il avait été pénalisé par la chute de la demande de billets de banque à son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans.

Le fabricant de produits imprimés de sécurité a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'exercice clos le 25 mars soit "un pourcentage moyen à un chiffre inférieur aux attentes du marché". Pour l'exercice 2022, le bénéfice d'exploitation ajusté était de 36,4 millions de livres sterling.

Néanmoins, De La Rue a déclaré qu'elle voyait des signes de reprise, avec un "nombre significatif de nouveaux appels d'offres activement en cours", bien qu'elle ait ajouté que le rythme d'un rebond est incertain.

DP Eurasia a augmenté de 8,3 % malgré un bénéfice inférieur en 2022, l'augmentation du coût des ventes ayant dépassé la croissance du chiffre d'affaires.

Le franchisé principal de Domino's Pizza en Russie, en Turquie, en Azerbaïdjan et en Géorgie a déclaré que le bénéfice avant impôt en 2022 a chuté de 11% à TRY191 millions, soit environ GBP8,0 millions, contre TRY215 millions en 2021.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,6 %, passant de 2,06 milliards TRY à 2,22 milliards TRY. Le coût des ventes a toutefois augmenté de 10 %, passant de 1,27 milliard TRY à 1,40 milliard TRY, tandis que les frais généraux d'administration ont augmenté de 7,2 %, passant de 263 millions TRY à 282 millions TRY.

Sur l'AIM, Bezant Resources a plongé de 38 % après avoir lancé une levée de fonds pour faciliter ses opérations minières en Namibie et au Botswana.

L'explorateur et développeur de cuivre et d'or a déclaré qu'il émettrait 1,88 milliard d'actions au prix de 0,04 pence. Le prix d'émission représente une décote de 33 % par rapport au cours de clôture de 0,06 pence mardi.

Bezant a expliqué que le produit de l'émission sera affecté à des études techniques et à des négociations avec des entrepreneurs, ainsi qu'à la réalisation d'une exploration de reconnaissance sur une anomalie identifiée lors de son levé aéroporté.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,1 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,3 %.

Le pétrole Brent était coté à 86,99 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi, en hausse par rapport à 85,22 USD mardi. L'or était coté à 2 008,47 USD l'once, en hausse par rapport à 2 002,83 USD.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de jeudi, il y a des résultats annuels de l'épicier britannique Tesco et une déclaration commerciale de l'entreprise de produits de consommation PZ Cussons.

Dans le calendrier économique, les données du PIB britannique seront publiées à 0700 BST ainsi que les données de l'inflation allemande. Les États-Unis publieront l'indice des prix à la consommation à 13h30 BST.

