Buckthorn Partners vendra 7,1 millions d'actions d'Ashtead

Ashtead Technology Holdings PLC - société de location d'équipements sous-marins basée à Aberdeenshire - Buckthorn Partners LLP vendra 7,1 millions d'actions d'Ashtead par le biais d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre d'une construction accélérée d'un livre d'ordres. Le prix du placement et la date du placement n'ont pas encore été déterminés. Selon les estimations, cela représenterait environ 8,9 % du capital social émis. Joe Connolly, directeur non exécutif d'Ashtead et directeur désigné de Buckthorn Partners, a fait part de son intention de vendre 77 000 actions détenues directement dans le cadre du placement à des fins financières personnelles et de planification successorale. Connolly détient actuellement 122 000 actions directement et a un petit intérêt indirect dans Ashtead par l'intermédiaire de la société soumissionnaire.

Cours actuel de l'action : 4 667 pence, en hausse de 0,9 %.

Variation sur 12 mois : en hausse de 22 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

