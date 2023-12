Ashtead Technology Holdings PLC est une société intégrée de technologie sous-marine. La société fournit des solutions de location d'équipement, des technologies sous-marines avancées et des services de soutien au secteur mondial de l'énergie offshore. Par l'entremise de ses trois lignes de services : Survey & Robotics, Mechanical Solutions et Asset Integrity, elle soutient l'installation, l'inspection, l'entretien et la réparation (IMR), ainsi que le démantèlement des infrastructures énergétiques offshore. Elle fournit une assistance spécialisée et technique dans tous les domaines de l'intégrité des actifs, y compris la conception, la construction et l'installation, l'intégrité mécanique, l'inspection et la maintenance tout au long de la durée de vie des installations, et l'analyse des risques. Ses solutions mécaniques comprennent l'enlèvement et le nettoyage des revêtements sous-marins, des services de découpe et de dragage, ainsi qu'une gamme de véhicules télécommandés (ROV) et d'outils de plongée, un soutien à la surface et des ensembles de soutien de projet supplémentaires. Ses solutions d'étude et de robotique comprennent des études environnementales, géophysiques, géospatiales, hydrographiques et métocéaniques, entre autres.