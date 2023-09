Ashtead Technology Holdings PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des solutions technologiques sous-marines au secteur mondial de l'énergie offshore. La société fournit à ses clients de la mer du Nord et d'ailleurs des équipements de haute spécification pour les levés et les véhicules sous-marins télécommandés (ROV) sur une base de location ou de vente. La société sert ses clients par le biais d'environ neuf centres internationaux de technologie et de services. La société fournit également des solutions technologiques pour les infrastructures énergétiques offshore par le biais de ses trois lignes de service, telles que les levés et la robotique, les solutions mécaniques et l'intégrité des actifs. La société fournit des spécialistes et un soutien technique dans tous les domaines de l'intégrité des actifs, y compris la conception, la construction et l'installation, l'intégrité mécanique, l'inspection et la maintenance pendant la durée de vie du champ et l'analyse des risques. La société propose ses services aux marchés tels que les énergies renouvelables, le pétrole et le gaz, les infrastructures et les secteurs industriels.