Les actionnaires d'Ashtead Tech vendent pour 25,9 millions de livres sterling d'actions

Ashtead Technology Holdings PLC - Société de location d'équipement sous-marin basée à Aberdeenshire - Les actionnaires Buckthorn Partners LLP et le directeur non exécutif Joe Connolly ont vendu 7,2 millions d'actions au prix de 360 pence par action jeudi. Représentant environ 9,0 % du capital social émis de la société, la valeur totale est de 25,9 millions de GB. Les actionnaires vendeurs conservent une participation inférieure à 0,5 % après le placement effectué par Numis Securities Ltd. Ashtead Technology ne recevra aucun produit du placement.

Cours actuel de l'action : 389,94 pence, en hausse de 1,0 %.

Variation sur 12 mois : en hausse de 71 %.

