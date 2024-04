CVC Capital Partners s'est retiré de l'Asia Commercial Bank (ACB), le quatrième plus grand prêteur commercial privé du Viêt Nam, après que son unité d'investissement a cédé sa participation restante de 4,99 % pour un montant d'environ 220 millions de dollars, ont déclaré trois personnes ayant connaissance du dossier.

La société d'investissement alternatif basée en Europe a cédé la participation restante par l'intermédiaire d'une unité appelée Sather Gate, ont indiqué les trois personnes. L'acheteur est un investisseur institutionnel basé aux États-Unis, selon deux de ces personnes.

Ces personnes ont refusé d'être nommées, car il s'agit d'une affaire privée. CVC et ACB n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters vendredi.

Cette sortie fait suite à la vente d'une participation début avril par un autre véhicule d'investissement de CVC, appelé Whistler Investment, pour un montant de 220 millions de dollars.

Reuters a rapporté début janvier que CVC était en pourparlers avec un conseiller pour explorer la vente de sa participation dans la banque cotée à Ho Chi Minh, à la suite d'approches d'acheteurs potentiels.

L'intérêt des investisseurs pour le Viêt Nam, l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie, s'est accru à mesure que le pays cherche à entrer dans les indices des marchés émergents ou à être reclassé dans le FTSE Russell, le pays visant l'inclusion d'ici à 2025. (Reportage de Phuong Nguyen à Hanoi, Kane Wu à Hong Kong et Yantoultra Ngui à Singapour ; rédaction de Christopher Cushing et Devika Syamnath)