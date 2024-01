CVC Capital Partners envisage de vendre sa participation minoritaire dans Asia Commercial Bank (ACB), le quatrième plus grand prêteur commercial non étatique du Viêt Nam, selon deux personnes ayant connaissance du dossier.

La société d'investissement alternatif basée en Europe est en pourparlers avec un conseiller pour explorer la vente de sa participation de moins de 5 % dans la banque cotée à Ho Chi Minh, à la suite d'approches d'acheteurs potentiels, y compris du Japon, ont déclaré les sources.

Les délibérations sont en cours et aucune décision finale n'a été prise, ont-elles déclaré, refusant d'être nommées en raison du caractère privé de l'information.

La participation de CVC dans la banque, qui se concentre sur les marchés de détail et des petites et moyennes entreprises, vaut jusqu'à 200 millions de dollars sur la base de la capitalisation boursière d'ACB, qui s'élevait à 4,03 milliards de dollars vendredi.

L'une des sources a déclaré qu'un propriétaire étranger existant d'ACB devrait vendre pour que d'autres puissent prendre une participation, étant donné que la participation étrangère dans ACB a atteint le plafond de 30 % fixé par le gouvernement.

"Le seul moyen pour les investisseurs étrangers de prendre pied dans la banque est d'obtenir le transfert des actions d'un propriétaire étranger actuel", a déclaré cette personne.

CVC devrait bientôt entamer des pourparlers avec un acheteur japonais potentiel, a ajouté la source.

CVC s'est refusé à tout commentaire. ACB n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La banque a enregistré une augmentation de 12,56 % de son bénéfice net au troisième trimestre 2023 par rapport à l'année précédente.

Le secteur bancaire vietnamien a connu une augmentation des fusions et acquisitions ces dernières années, les investisseurs doublant leurs investissements pour profiter de la croissance économique stable du pays d'Asie du Sud-Est.

Les prêteurs vietnamiens cherchent également à renforcer leur capital dans un contexte d'incertitudes mondiales.

Fondée en 1993 et basée à Ho Chi Minh ville, ACB comptait plus de 13 000 employés et un total de 384 succursales dans 49 des 63 provinces du Viêt Nam à la fin de l'année 2022, selon son site web.

CVC a investi dans ACB en 2017, selon son site web, qui ne divulgue pas les détails financiers de l'investissement.

Investisseur actif en Asie du Sud-Est, CVC a acheté l'année dernière une participation minoritaire dans la société gazière indonésienne Samator Indo Gas aux actionnaires existants pour 155 millions de dollars. En décembre 2022, elle a vendu sa participation minoritaire dans la société indonésienne Garuda food Putra Putri Jaya à la société américaine Hormel Foods Corp. (1 $ = 0,9133 euro) (Reportage de Phuong Nguyen à Hanoï et de Yantoultra Ngui à Singapour ; Rédaction de Kane Wu et Sonali Paul)