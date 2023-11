Asia Dragon Trust plc est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant en Asie, à l'exception du Japon et de l'Australasie. Les investissements de la société sont effectués principalement sur les marchés boursiers de la région, à l'exception du Japon et de l'Australasie, principalement dans de grandes entreprises. Elle investit dans divers secteurs, notamment les semi-conducteurs et l'équipement semi-conducteur, le matériel technologique, le stockage et les périphériques, les médias et services interactifs, l'assurance, les banques, les boissons, l'Internet et la vente directe au détail, l'équipement électronique, les instruments et les composants, les services publics d'électricité, les outils et services des sciences de la vie, la gestion et le développement immobilier, les produits alimentaires, les matériaux de construction, les hôtels, les services de technologie de l'information (TI), les restaurants et les loisirs. Le gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de la société est abrdn Fund Managers Limited.