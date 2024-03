Asia Pack Limited a annoncé la reconstitution des comités de la société comme suit : Comité d'audit : Mme Prabhjeet kaur, directrice indépendante non exécutive, M. Prakash Chandra Purohit, directeur non exécutif non indépendant, et M. Kapil Paliwal, directeur indépendant non exécutif, en sont membres. Comité de nomination et de rémunération : M. Kapil Paliwal, directeur indépendant non exécutif, président ; Mme Prabhjeet kaur, directrice indépendante non exécutive, et M. Prakash Chandra Purohit, directeur non exécutif non indépendant, membres. Comité des relations avec les parties prenantes : M. Prakash Chnadra Purohit, directeur non exécutif et non indépendant, président ; Mme Prabhjeet kaur, directrice non exécutive et indépendante, et M. Kapil Paliwal, directeur non exécutif et indépendant, membre.