Asia Standard International Group Limited est une société holding d'investissement basée à Hong Kong, principalement engagée dans des activités immobilières et des investissements en valeurs mobilières. La société opère à travers quatre segments. Le secteur de la vente de biens immobiliers s'occupe de la vente de bureaux, d'immeubles résidentiels et commerciaux. Le segment de la location de biens immobiliers s'occupe de la vente de bureaux, de résidences et de commerces. Le secteur de l'hôtellerie et des voyages est engagé dans l'exploitation d'hôtels, entre autres. Le secteur des investissements financiers est engagé dans des activités de financement et de trésorerie.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds