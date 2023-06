Asia Strategic Holdings Ltd, anciennement Myanmar Strategic Holdings Limited, est une société basée à Singapour qui développe et gère des entreprises de consommation au Myanmar et au Vietnam. Les secteurs d'activité de la société sont l'hôtellerie, l'éducation, les services et autres. Son secteur de l'hôtellerie est engagé dans la fourniture de services de consultation, de conseil et de gestion de projet dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie au Myanmar. Le secteur de l'éducation propose des cours d'anglais, l'enseignement de la maternelle à l'école primaire (K-12), des services de conseil et de gestion de projets dans le secteur de l'éducation au Myanmar et au Vietnam. Son segment Services est engagé dans la fourniture de services de sécurité intégrés, de services de consultation, de conseil et de gestion de projets dans le secteur des services au Myanmar. Les filiales de la société comprennent Myanmar Strategic Services Pte. Ltd, Myanmar Strategic Leisure Pte. Ltd, MS English Pte. Ltd. et d'autres.