AsiaInfo Technologies Limited est une société holding d'investissement basée en Chine, qui, avec ses filiales, est principalement engagée dans la fourniture de produits logiciels et de services connexes. Ses principaux produits logiciels et services connexes comprennent des produits logiciels et des services de déploiement, ainsi que des services d'exploitation et de maintenance permanents. Les autres activités de la société dans le domaine des logiciels comprennent la fourniture de services d'exploitation basés sur les données par le biais de plates-formes d'exploitation basées sur les données qui mettent à jour un modèle de paiement au résultat, ainsi que d'autres services, notamment l'achat de matériel et de logiciels tiers pour certains de ses projets, des services d'intégration de systèmes, des services de conseil aux entreprises et des formations d'entreprise. La société est également active dans le domaine de la sécurité des réseaux.

Secteur Logiciels