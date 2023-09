Asiamet Resources Limited est engagée dans l'exploration et le développement de propriétés minérales. Les principaux intérêts de la société en matière de propriétés minérales sont situés en Indonésie. La société est un producteur de cuivre qui se concentre sur le développement d'un portefeuille de gisements de cuivre, de cuivre-or et de polymétaux en Indonésie, à proximité des marchés asiatiques. Son projet phare, le projet de cuivre BKM (BKM) est situé dans la zone orientale du contrat de travail (CoW) Kalimantan Surya Kencana (KSK). Le permis KSK couvre environ 390 kilomètres carrés et comprend un certain nombre de cibles d'or et d'or-cuivre, dont le projet de cathode de cuivre BKM. Le projet polymétallique BKZ est situé à côté des infrastructures existantes et proposées pour le projet de cuivre BKM. Le projet Beutong couvre 10 000 hectares et est situé dans la régence de Nagan Raya, Aceh, Indonésie.

Secteur Sociétés minières intégrées