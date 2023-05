Asiamet déclare que l'étude du projet de cuivre BKM montre d'"excellents" résultats économiques

(Alliance News) - Asiamet Resources Ltd a déclaré mercredi que son étude de faisabilité pour le projet de cuivre Beruang Kanan Main à Kalimantan, en Indonésie, a donné d'"excellents" résultats économiques.

La société minière basée en Indonésie a déclaré que ses dernières réserves de minerai estimées montrent 40,8 millions de tonnes à 0,7 % de cuivre total et 0,5 % de cuivre soluble.

Le projet BKM devrait avoir une durée de vie initiale de 9,2 ans et produire jusqu'à 20 kilotonnes par an de cathode de cuivre, avec un revenu de 1,4 milliard USD et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 655,3 millions USD.

Asiamet a déclaré qu'elle avait également identifié d'autres possibilités de réduire encore le capital, qui seront explorées au cours de la phase de conception technique.

"La majorité des analystes de matières premières prévoient des prix du cuivre élevés à long terme, principalement en raison de l'incapacité de l'offre minière à répondre à la demande, alors que la construction d'infrastructures d'énergie renouvelable et de systèmes de transport s'accélère pour atteindre les objectifs d'émissions nettes nulles de 2050 auxquels se sont engagées de nombreuses économies avancées. Le développement du projet de cuivre BKM est en temps utile pour saisir cette opportunité", a déclaré Asiamet dans un communiqué.

La publication de cette étude de faisabilité a été qualifiée d'"étape importante de réduction des risques" pour l'entreprise.

"Le temps est venu de mettre BKM sur le marché, avec un projet qui non seulement présente des fondamentaux opérationnels et financiers solides sur la base des prix actuels du cuivre à long terme, mais qui propose une hausse significative compte tenu du déséquilibre prévu entre l'offre et la demande sur le marché du cuivre à un horizon de 2 à 3 ans", a déclaré Darryn McClelland, directeur général de la société.

"Les travaux réalisés dans le cadre de la mise à jour de l'étude de faisabilité du projet de cuivre BKM ont donné à toutes les personnes concernées une plus grande confiance dans l'exécution de cet important projet, les zones à risque ayant été étudiées, comprises et prises en compte dans la conception actuelle du projet. La réalisation d'un projet de moindre envergure avec une teneur plus élevée a permis d'obtenir des résultats techniques et financiers solides, de réduire la zone de perturbation et de contribuer à un niveau global d'impact sur l'environnement plus faible pour le développement.

"La société est impatiente de discuter des possibilités de coopération avec les parties qui voient la valeur de l'avancement de BKM à la production et de débloquer l'opportunité beaucoup plus grande de développer plusieurs mines dans le district minier plus large de Beruang Kanan".

Les actions d'Asiamet ont clôturé en baisse de 11% à 1,04 pence chacune à Londres mercredi.

