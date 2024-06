(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés lundi et mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Hydrogen Utopia International PLC - spécialisée dans la conversion des déchets plastiques en hydrogène et autres carburants sans carbone - Ne poursuivra pas l'acquisition d'Essential Energy Holding Corp. Les deux parties sont d'accord pour dire que cette acquisition "ne serait pas dans l'intérêt des parties, pour des raisons commerciales". L'acquisition, qui aurait été considérée comme une prise de contrôle inversée, aurait valu environ 500 millions de livres sterling. HUI a également ajouté que l'acquisition d'une participation de 49 % dans Ohrid Organics Ltd se poursuit.

----------

Golden Metal Resources PLC - Société d'exploration et de développement de métaux critiques et précieux axée sur le Nevada et les États-Unis - Rapport sur le forage du projet Pilot Mountain au Nevada. Le trou PM24-001 a été foré et a recoupé une minéralisation de tungstène. "Sous réserve des résultats d'analyse de confirmation (qui sont en attente), ce trou a le potentiel d'étendre l'empreinte du gisement vers le nord et le sud ", ajoute Golden Metal. Le sondage PM24-002 "a permis de découvrir un système porphyrique minéralisé". IT ajoute : "La société est en train de finaliser des accords avec un expert en porphyre pour réaliser un examen détaillé de PM24-002 en conjonction avec tous les ensembles de données disponibles de la société.

----------

Asiamet Resources Ltd - société d'exploration minière axée sur le cuivre, l'or et les actifs polymétalliques en Indonésie - Fait des "progrès significatifs" dans la réduction des dépenses d'investissement initiales nécessaires pour atteindre la première production au projet de lixiviation en tas BKM en Indonésie. Le nouvel emplacement de l'installation de lixiviation en tas réduit les travaux de terrassement et les coûts d'investissement initiaux. "Ce changement stratégique devrait permettre de raccourcir les délais de construction, de sortir la construction de HLF du chemin critique dans le calendrier de développement du projet et d'accélérer les délais d'obtention des premiers revenus et des premiers flux de trésorerie", ajoute Asiamet. "Suite à ce travail d'optimisation du HLF, la société a concentré ses efforts sur d'autres opportunités identifiées pour réduire davantage les dépenses d'investissement de pré-production et le risque d'exécution dans la phase initiale du développement de la mine BKM. La première phase du projet de cuivre BKM se concentrera sur le développement d'une mine de plus petite capacité, à plus haute teneur et à plus forte marge, centrée autour d'une fosse à ciel ouvert révisée qui se trouve entièrement dans l'empreinte de la fosse de l'étude de faisabilité BKM de 2023."

----------

Kodal Minerals PLC - Explorateur et développeur minéral centré sur l'Afrique de l'Ouest - déclare que les résultats de forage montrent de nouvelles "extensions du prospect Boumou", avec des "intersections minéralisées à haute teneur en lithium". L'actif est situé dans le projet de lithium Bougouni au Mali. Kodal ajoute : "Des résultats d'analyse supplémentaires pour le programme de forage à circulation inverse sont en attente, et le forage au diamant se poursuit sur le site pour tester davantage le prospect, avec des résultats attendus en temps voulu".

----------

Karelian Diamond Resources PLC - Société d'exploration diamantaire axée sur la Finlande et l'Irlande du Nord - Un rapport confirme le potentiel de nickel, de cuivre et d'éléments du groupe du platine dans les permis de Karelian en Irlande du Nord. Le rapport a été préparé par le consultant Larry Hulbert. Il ajoute : "Une série de cibles pour le nickel, le cuivre et les éléments du groupe du platine dans la zone de licence de la société en Irlande du Nord ont été identifiées par le Dr Hulbert au cours de son examen et recommandées pour le suivi.

----------

Henderson European Focus Trust PLC - investit dans des "champions mondiaux" cotés en Europe, et son portefeuille comprend le fabricant de médicaments Novo Nordisk AS et le détaillant de luxe LVMH Moet Hennessey Louis Vuitton SE - Dit que 75,8 millions d'actions ont été apportées à l'offre, qui a été sursouscrite. La sursouscription de l'offre n'était "pas inattendue compte tenu du contexte du marché et des résultats des récentes offres publiques d'achat/de sortie en espèces dans le secteur des sociétés à capital fixe". Les actionnaires avaient le droit d'apporter jusqu'à 15 % de leurs actions. Toute action apportée au-delà de ce droit serait satisfaite au prorata. Par conséquent, les actions présentées dans le cadre de ce droit seront acceptées dans leur intégralité. Les offres excédentaires ont été satisfaites à hauteur d'environ 23 % des actions présentées. La société note que 31,9 millions d'actions ont été acceptées dans le cadre de l'offre publique d'achat. Henderson European Focus Trust et Henderson EuroTrust PLC ont annoncé au début de l'année un rapprochement qui donnerait naissance à une société d'investissement d'une valeur de plus de 700 millions de livres sterling.

----------

JPMorgan Global Core Real Assets Ltd - société d'investissement détenant des actifs dans les infrastructures, les transports et l'immobilier au niveau mondial - Le rendement total de la valeur nette d'inventaire pour l'année se terminant le 29 février est négatif de 4,4 %. La valeur nette d'inventaire par action diminue de 8,5 % en glissement annuel, passant de 102,0 pence à 93,3 pence. Le dividende total a augmenté d'environ 3,7 %, passant de 4,05 pence à 4,20 pence par action. L'entreprise indique qu'à la suite d'un récent examen des expositions sectorielles, elle envisage de procéder à de nouveaux ajustements de ses expositions ciblées. Elle cherche à "augmenter les allocations aux catégories d'actifs réels générant des revenus plus élevés, telles que les infrastructures, les transports et la dette mezzanine". "Dans le même temps, des réductions simultanées seront observées dans d'autres expositions, telles que l'immobilier privé. Ces changements, qui ne devraient pas introduire un niveau de risque accru dans le portefeuille, sont destinés à améliorer le profil de rendement, tout en maintenant un rendement total à long terme similaire. La fourchette d'allocation des stratégies devrait rester inchangée", ajoute le rapport.

----------

Gresham House Renewable Energy VCT 1 PLC et Gresham House Renewable Energy VCT 2- venture capital trusts - Les deux sociétés annoncent une baisse de leur valeur d'inventaire nette pour les six mois se terminant le 31 mars. La valeur de l'actif net par action ordinaire de Gresham House Renewable Energy VCT 1 a baissé de 17% à 46,0 pence par action, contre 55,6 pence à la fin du mois de septembre. La valeur nette d'inventaire par action de Gresham House Renewable Energy VCT 2 a baissé de 18 %, passant de 55,3 pence à 45,6 pence. Les deux sociétés continuent de travailler à la réalisation des actifs "d'une manière qui permette d'atteindre un équilibre entre la maximisation de la valeur nette reçue de la vente des actifs et le remboursement du capital en temps opportun". Les deux ont poursuivi une liquidation gérée à la suite des votes de continuation tenus en juillet 2021. Les VCTs annoncent également une modification du pacte de conseil en investissement avec Gresham House Asset Management Ltd. Actuellement, ils paient une commission de conseil annuelle basée sur la valeur nette d'inventaire. Cette commission est soumise à une récupération si les coûts de fonctionnement dépassent 3 % de la VNI. Toutefois, comme les deux fonds réalisent des actifs, la valeur nette d'inventaire a chuté à un "niveau non prévu" lorsque les pactes de conseil ont été conclus pour la première fois. "En raison de cette réduction significative de la VNI résultant du processus de liquidation gérée, les frais de fonctionnement annuels pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2024 sont actuellement prévus à environ 4 % de la VNI, ce qui dépasserait le plafond actuel de 3 %. Cela signifie que les coûts de fonctionnement, dont une grande partie est fixe, dépassent désormais le plafond et que la commission de conseil annuelle du gestionnaire est donc soumise à une récupération", ont-ils ajouté. Le plafond a été relevé à 5 % de la VNI ou à 625 000 GBP, le montant le plus bas étant retenu.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.