(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

VH Global Sustainable Energy Opportunities PLC - Investisseur basé à Londres dans les infrastructures énergétiques - Annonce une étape importante pour son actif de 10 mégawatts d'énergie flexible au Royaume-Uni avec capture et réutilisation du carbone. Suite à l'achèvement réussi d'une série de tests de mise en service par Landmark Power, Yellow Power et Rolls Royce MTU, l'exploitation de la centrale électrique de l'actif, comprenant quatre moteurs Rolls Royce 16V, a été transférée à son partenaire d'exploitation LMPH. Le processus d'essai et de mise en service a duré deux semaines au cours desquelles les unités ont produit avec succès de l'électricité pour le réseau. Le calendrier des essais et de l'intégration de l'élément CCR de l'actif est toujours en bonne voie et devrait être achevé au cours du second semestre de l'année, tous les équipements clés étant désormais sur place et installés.

Graft Polymer (UK) PLC - Développeur et producteur de systèmes de modification de polymères et d'administration de médicaments basé à Londres - Déclare que l'examen opérationnel mentionné jeudi dernier a commencé. Elle se concentre sur la division Graft Bio, orientée vers l'industrie des soins de santé, qui, selon la société, a de "fortes perspectives" grâce à sa propriété intellectuelle, à ses accords de licence et à ses contrats de vente.

Keras Resources PLC - développeur de mines basé à Surrey, Angleterre, concentré sur l'Afrique de l'Ouest et les Etats-Unis - déclare que suite à l'accord de coopération signé avec la République du Togo en mai 2023 concernant la mine de manganèse de Nayega, les activités ont repris à Nayega. Ajoute que l'État, à travers sa société d'investissement détenue à 100%, la Société Togolaise de Manganèse, gère actuellement une procédure d'attribution de partenariat public-privé pour nommer un entrepreneur qui gérera toutes les activités à Nayega. La procédure d'appel d'offres se termine le 7 juin et exige que le candidat retenu soit entièrement mobilisé dans les 6 mois suivant l'attribution de l'appel d'offres. Comme annoncé en 2023, Keras a conclu des accords de conseil et de courtage avec l'État. Le directeur général, Graham Stacey, déclare : "La mobilisation du personnel clé à Nayega et la publication d'un appel d'offres pour la gestion de l'exploitation de Nayega constituent une étape importante dans le développement de cet actif que la société soutient pleinement et qui est tout à fait conforme à l'accord de coopération que nous avons conclu en 2023."

DG Innovate PLC - Société de recherche et développement basée à Londres, axée sur les améliorations environnementales des technologies d'entraînement des véhicules électriques et de stockage de l'énergie - Lève 786 500 GBP par le biais d'un placement à 0,10 pence par action auprès de certains investisseurs institutionnels et d'autres investisseurs. Note que le placement a été lancé par le plus grand groupe de services financiers de Norvège, DNB ASA, qui détiendra environ 4,9 % du capital social de la société. Le placement a été largement sursouscrit. Le produit de la vente fournira un financement à court terme pour soutenir la création de la coentreprise avec EVage Automotive Pvt Ltd et d'autres stratégies commerciales, et renforcera également le bilan en prévision d'une proposition de passage au marché AIM de la Bourse de Londres et d'une levée de fonds associée.

Strategic Minerals PLC - Société d'exploration et d'exploitation minière basée à Londres - Déclare que la filiale Cornwall Resources Ltd, détenue à 100%, continue de développer le projet Redmoor par le biais d'un processus de relocalisation et d'échantillonnage de ses carottes de forage. Elle note que le potentiel d'augmentation des ressources a été identifié à partir d'une minéralisation non échantillonnée auparavant. Elle indique qu'un échantillon a été sélectionné et expédié pour analyse géochimique, les résultats étant attendus dans les deux mois. Le relogging et l'échantillonnage se poursuivent avec des échantillons supplémentaires en préparation pour l'expédition. "Ce processus a le potentiel d'avoir des retombées positives à faible coût ", déclare la société.

Kefi Gold and Copper PLC - société d'exploration et de développement axée sur des projets d'or et de cuivre dans le bouclier arabo-nubien - Fournit une mise à jour opérationnelle pour le projet cuivre-or Hawiah dans la coentreprise Gold & Minerals Ltd détenue par une minorité de la société. À Hawiah, plus de 50 000 m du programme de forage intercalaire de 65 000 m sont terminés en vue de la mise à jour de l'estimation des ressources minérales existantes. Elle note que les résultats sont conformes aux attentes telles qu'elles ont été modélisées. En outre, elle indique qu'une deuxième phase de forage a commencé sur le gisement satellite d'Al Godeyer. L'objectif est de compléter et d'étendre l'estimation de la ressource minérale de base (MRE) qui sera publiée en 2023.

Triple Point Social Housing REIT - Fonds d'investissement immobilier basé à Londres, dont le portefeuille est axé sur le logement social et assisté au Royaume-Uni - Dans le cadre de son engagement à créer de la valeur pour les actionnaires, la société prévoit de revoir "activement" les conditions des accords de gestion des investissements, dans le but de les aligner davantage sur les intérêts des actionnaires. Cet examen commence immédiatement et devrait être achevé dans les trois mois. Elle reste déterminée à explorer "toutes les voies" afin d'accroître la valeur ajoutée pour les actionnaires.

PetroTal Corp - Société basée à Calgary, Canada, spécialisée dans l'exploitation du pétrole et du gaz au Pérou - déclare un revenu net de 47,6 millions USD pour le premier trimestre, en baisse par rapport aux 53,5 millions USD de l'année précédente. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements s'élève à 82,9 millions de dollars, soit plus du double des 40,8 millions de dollars enregistrés l'année précédente. Les ventes et la production moyennes du premier trimestre 2024 s'établissent respectivement à 18 347 et 18 518 barils de pétrole par jour, soit le deuxième meilleur trimestre de PetroTal à ce jour et dans les limites des prévisions. Sortie du trimestre dans une position de trésorerie solide avec 85,2 millions USD de trésorerie totale. "Le premier trimestre 2024 a été un trimestre exceptionnel et presque record pour PetroTal. Le flux de trésorerie a été plus élevé que prévu dans les prévisions annoncées précédemment, ce qui donne à la société une certaine flexibilité supplémentaire pour planifier les prochains trimestres plus lourds [dépenses d'investissement] susceptibles d'être observés dans les conditions de la saison sèche", déclare la société.

Artemis Resources Ltd - Explorateur d'or, de cuivre et de lithium axé sur l'Australie occidentale - déclare que le récent programme de reconnaissance au sol continue de démontrer la cohérence, l'augmentation de la longueur et de la teneur de ses prospects de lithium dans la région de Pilbara en Australie occidentale. George Ventouras, directeur exécutif, commente : "Nous sommes satisfaits des résultats des dernières analyses d'échantillons reçues du laboratoire, qui continuent d'indiquer un système minéralisé à haute teneur en lithium. La zone d'intérêt Mt Marie devient rapidement une cible prioritaire qui sera prête à être forée une fois que les autorisations patrimoniales auront été accordées."

Asiamet Resources Ltd - Société d'exploration minière basée à Londres, axée sur le cuivre, l'or et les actifs polymétalliques en Indonésie - La perte avant impôts en 2023 se réduit à 5,2 millions USD, contre 7,0 millions USD l'année précédente. Aucun revenu n'a été communiqué, ce qui n'a pas changé. Les dépenses passent de 6,9 millions USD à 5,1 millions USD.

PureTech Health PLC - Société biothérapeutique basée à Boston, Massachusetts - Présente les données de plusieurs essais SPT-300 lors de la réunion annuelle de la Society of Biological Psychiatry. Le SPT-300 démontre une exposition à l'alloprégnanolone neuf fois plus importante chez l'homme que les données publiées pour l'alloprégnanolone administrée par voie orale. Dans un essai de phase 2a, le SPT-3002 réduit considérablement les niveaux de cortisol induits par le stress, ce qui soutient les études prévues par Seaport sur les troubles de l'humeur et de l'anxiété, y compris la dépression anxieuse.

Amati AIM VCT PLC - Société d'investissement basée à Edimbourg - Propose un dividende spécial de 10 pence par action. Fait partie de la révision stratégique en cours. Reflète "les niveaux de trésorerie élevés actuels, les nouvelles opportunités d'investissement limitées sur l'AIM et les réalisations en cours du portefeuille", indique la société.

Catenai PLC - Société de médias et de technologie basée à Londres - Suite à l'approbation des actionnaires, fournit la première tranche de 150 000 GBP à Klarian dans le cadre de l'emprunt convertible annoncé en avril.

Argentex Group PLC - fournisseur international de services de change pour les institutions, les entreprises et les particuliers fortunés - Suite à l'achèvement de l'offre au détail, prévoit d'émettre 7,2 millions d'actions au prix d'émission de 45 pence par action afin de lever environ 3,3 millions de livres sterling.

Bens Creek Group PLC - propriétaire et exploitant de mines de charbon métallurgique en Amérique du Nord - Mise à jour sur les affaires du groupe relevant du chapitre 11. Note qu'un financement débiteur en possession modifié a été présenté au tribunal par Avani Resources Pte Ltd, le principal actionnaire de la société. Explique qu'une nouvelle audience aura lieu le 6 juin. Dans l'intervalle, pour permettre aux sociétés du chapitre 11 de financer leurs opérations et de s'acquitter de leurs obligations de paiement d'ici à l'audience, le tribunal accepte provisoirement la nouvelle facilité DIP d'Avani et autorise par conséquent les sociétés du chapitre 11 à y prélever jusqu'à 2 millions de dollars. Grâce à la gestion de ses créanciers, Bens Creek indique qu'elle a étendu sa position de trésorerie et qu'elle dispose de suffisamment de liquidités pour faire face à ses obligations immédiates en matière de fonds de roulement. En l'absence de réception de fonds supplémentaires ou de modification de sa situation financière, le groupe dispose désormais d'une marge de manœuvre en matière de trésorerie jusqu'à la fin du mois de mai.

