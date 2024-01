Asian Energy Impact Trust PLC est une société d'investissement. La société est engagée dans la construction et l'exploitation d'un portefeuille d'actifs d'infrastructures énergétiques durables et investit dans des actifs prêts à la construction et opérationnels pour la production d'énergie renouvelable, l'infrastructure de transmission, le stockage d'énergie et la production de carburants durables dans les pays où cela est nécessaire. La société est présente dans plus de trois pays d'Asie (Inde, Philippines, Vietnam) et possède environ 12 actifs solaires d'une capacité de production totale de 520 mégawatts (MW), dont 200 MW sont en cours de construction. Son portefeuille comprend Negros Island Solar Power Inc, SolarArise et Viet Solar System Company Ltd. Le gestionnaire d'investissement de la société est Octopus Renewables Limited (qui opère sous le nom d'Octopus Energy Generation).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds