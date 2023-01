Asian Paints Limited crée une nouvelle usine de fabrication de peinture à base d'eau

Asian Paints Limited a annoncé que le conseil d'administration de la société, lors de sa réunion du 6 janvier 2023, a donné son accord pour la mise en place d'une nouvelle usine de fabrication de peinture à l'eau d'une capacité de 0,4 million de kilolitres par an pour un investissement approximatif de 20 000 millions d'INR. La mise en service de l'usine est prévue dans 3 ans, après l'acquisition du terrain. La société étudie la possibilité de réaliser cet investissement et d'installer l'usine de fabrication dans l'État du Madhya Pradesh, sous réserve de l'octroi des incitations requises par le gouvernement du Madhya Pradesh et des autres approbations et autorisations nécessaires.