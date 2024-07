Asian Paints est le n° 1 indien et le n°3 mondial de la fabrication et de la commercialisation de peintures et de produits de revêtement des surfaces. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - peintures et de produits de revêtement des surfaces (98,9%) : peintures décoratives et industrielles, produits d'émaillage, vernis pour bois et peintures pour automobiles (marques Apex, Ace, Roÿale, Utsav, Tractor, Premium, Berger, Scib, Apco et Taubmans) ; - services de réhabilitation d'habitats (1,1%).

Secteur Produits chimiques de base