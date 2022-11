Le bénéfice du deuxième trimestre de Kansai Nerolac en Inde est inférieur aux prévisions en raison du coût des intrants.

Le bénéfice net consolidé pour les trois mois se terminant le 30 septembre a bondi de 23,4 % pour atteindre 1,14 milliard de roupies indiennes (13,79 millions de dollars), contre 920,1 millions de roupies un an plus tôt, a déclaré la société basée à Mumbai dans une déclaration boursière.

Toutefois, le résultat est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,65 milliard de roupies, selon les données de Refinitiv IBES, car les dépenses totales ont augmenté de 18 % en raison de la hausse du coût des matières premières.

Le revenu trimestriel des opérations a bondi de 19,2 % pour atteindre 19,31 milliards de roupies, grâce à des hausses de prix.

Les entreprises du monde entier ont vu leurs bénéfices subir le contrecoup de la hausse des coûts des matières premières, mais la récente baisse des prix des matières premières ouvre des perspectives pour les trimestres à venir.

La société a procédé à des hausses de prix dans les divisions décoratives et industrielles, et est en discussion avec les constructeurs automobiles pour d'autres augmentations, a déclaré Anuj Jain, directeur général de Kansai Nerolac. Pourtant, les "défis de l'inflation" persistent, a déclaré Jain.

Les marges brutes trimestrielles se sont contractées de 32 points de base en glissement annuel à 28,6 % et de 132 points de base en séquentiel, a noté Prabhudas Lilladher.

"Nous nous attendons à ce que les marges se rétablissent à partir du second semestre de l'exercice 2023 en raison des hausses de prix dans l'ensemble du portefeuille et d'une certaine correction des prix dans le panier de matières premières", a déclaré Amnish Aggarwal, responsable de la recherche chez Prabhudas Lilladher.

Au cours du trimestre de décembre, la demande pour l'activité décorative, qui comprend les peintures murales intérieures et extérieures ainsi que les revêtements pour bois, pourrait être "modérée" en raison d'un Diwali précoce, le festival hindou des lumières, et d'une saison des pluies plus longue que d'habitude, a déclaré MD Jain.

Les actions de Kansai Nerolac ont perdu près de 18 % depuis le début de l'année.