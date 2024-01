Asian Tea and Exports Limited se concentre sur la plantation et la fabrication de thé, le commerce et les exportations de thé, le commerce international et les importations de diverses marchandises. La société est engagée dans le commerce du thé, du riz et des légumineuses. Elle exporte également du riz, du sucre et d'autres produits de base vers des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'autres pays. Elle dispose de diverses légumineuses, telles que les pois jaunes, les pois d'Angole, les lentilles rouges, l'udat, le soja et la noix de cajou. Les produits de la société comprennent le thé en vrac, le thé en sachet, les légumineuses et les produits alimentaires. Elle propose du thé noir, du thé vert et du thé oolong. Elle produit également différentes qualités de thés tamisés, notamment du thé en feuilles, du thé brisé, des fannings et de la poussière. Ses emballages de thé comprennent Four Seasons- Exquisite Darjeeling, Four Seasons- Orthodox Leaf, Four Seasons- Finest CTC et Four Seasons- Finest Green. Elle exporte vers la Russie, l'Iran, les Émirats arabes unis (EAU), l'Irak, l'Ouzbékistan, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Allemagne, le Kenya, le Sri Lanka, Hongkong, le Royaume-Uni et le Japon.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire